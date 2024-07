Así van las tablas de posiciones de la Leagues Cup 2024

Desde el pasado viernes 26 de julio del 2024, arrancó la actividad de la primera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2024. Torneo en el que participan equipos de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer.

Por el momento, 12 grupos ya han tenido actividad entre el viernes 26 y el sábado 27 de julio. El siguiente domingo 28 de julio termina la primera jornada de la fase de grupos con los partidos de New York City FC vs Querétaro FC, Sporting KC vs Chicago Fire y León vs Portland Timbers.

Hasta el momento, se han dado tres empates en el torneo y 9 victorias. Se han marcado un total de 30 goles en los 90 minutos reglamentarios. Siendo una primera jornada con bastantes emociones.

Así van las tablas

Por el momento, solo hay un equipo de la Liga BBVA MX que ha logrado ganar su partido y fue el Atlas al vencer 1-0 al Dynamo Houston. Mientras que los otros cinco equipos mexicanos terminaron perdiendo.

Es importante recordar que son 15 grupos y por el momento, marcha de la siguiente forma:

Oeste 1: En primero Austin FC con tres puntos, Monterrey en segundo con cero puntos sin haber jugado y Pumas en tercero.

Oeste 2: San Jose Earthquakes en primero con dos puntos, Chivas Guadalajara en segundo con un punto y LA Galaxy en último sin haber jugado.

Oeste 3: St. Louis City SC en el primer lugar con tres puntos, en segundo Juárez FC sin haber jugado y en último Dallas con una derrota.

Oeste 4: No ha tenido actividad el grupo hasta el momento, Toluca, Sporting Kansas City y Chicago Fire FC.

Oeste 5:El grupo aún no ha tenido actividad, Club León, Portland Timbers y Colorado Rapids.

Oeste 6: Seattle Sounders FC se mantiene en el primer lugar con tres puntos, Necaxa en segundo con cero puntos y Minnesota United FC en último tras perder.

Oeste 7: Los Ángeles FC en primer con tres puntos, Vancouver Whitecaps FC en segundo con cero puntos y Club Tijuana en último lugar.

Oeste 8: Atlas en primer lugar con tres puntos, Salt Lake en segundo sin haber tenido actividad y en último Houston Dynamo FC.

Este 1: Por el momento ninguno de los equipos ha tenido actividad. FC Cincinnati, New York City FC y Querétaro

Este 2: Orlando City SC domina el primer lugar con tres puntos, en segundo Atlético de San Luis sin un juego disputado y CF Montréal en tercero.

Este 3: Inter Miami domina el primer lugar con tres puntos, Tigres UANL en segundo y Puebla marcha en último.

Este 4: Philadelphia Union en primer lugar con tres puntos, en segundo Cruz Azul y en último Charlotte FC.

Este 5: New England Revolution hasta arriba con tres puntos, Nashville SC con cero en segundo y Mazatlán FC en último tras perder.

Este 6: Toronto en primer lugar con tres puntos, Pachuca en segundo sin haber jugado y al fondo de la tabla New York Red Bulls.

Este 7: D.C. United en primero con dos puntos al ganar en penales, Atlanta United en segundo con un punto y Santos Laguna en último sin haber jugado.

