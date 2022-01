Cristian Tabó: “Cruz Azul es el reto de mi vida”

Uno de los refuerzos de la Máquina de Cruz Azul para el Clausura 2022, Cristian Tabó habló sobre su llegada al cuadro celeste y como es prácticamente imposible decirle que no a una institución como la cementera cuando muestra interés por un jugador.

“Es como un poco imposible decirle que no a una institución como Cruz Azul y más con todo el interés que tenía la gente en mí, no solo la gente que hizo el esfuerzo para traerme, sino el cuerpo técnico para mí es muy importante, la verdad estoy muy ilusionado y muy orgulloso de poder estar acá habiéndole dicho que no a otras instituciones. y bueno, hoy estoy contento y me tendré que poner a la altura de lo que es Cruz Azul”, mencionó el uruguayo en conferencia de prensa.

Tabó ha vestido en el futbol mexicano las playeras de Atlas y Puebla, siendo este un gran reto para sus aspiraciones de seguir creciendo profesionalmente y trabajar en la búsqueda de un título, ahora de la mano de Juan Reynoso, técnico que lo conoce y dirigió en la Franja hace algunas temporadas.

“Es el reto más importante en mi vida, en mi carrera, llegó una institución muy grande y bueno, lo tendré que tomar con esa responsabilidad como le dije a tu compañero sea donde estoy llegando y soy consciente de lo que le puedo dar a Cruz Azul. Así que es una combinación y la verdad que creo que se va a dar muy bien. Yo ya conozco al profe Juan (Reynoso) sé lo que quiere, sé la intención de juego que tiene, no me ha pedido en lo personal nada, me conoce y sabe lo que yo lo puedo dar a él, así que hemos trabajado y estoy poniéndome a la orden para lo que se viene”.

Tabó quiere llegar en las mejores condiciones al debut

Por último, el refuerzo confesó que sigue trabajando en estar en optimas condiciones para su debut con los celestes, ya que arrastraba una lesión desde su último encuentro con el Puebla en el torneo anterior y ahora está en duda para el duelo de este sábado en contra de Xolos de Tijuana.

“Hoy en día estoy en duda. Estoy trabajando para llegar lo mejor posible el sábado, yo ya venía del último juego con Puebla, venía sentido de una lesión y bueno tuve unas molestias en la pretemporada, pero ya estoy bien, creo que en estos días me dirán si puedo estar el sábado o no, pero me estoy poniendo en forma para poder estar a la orden del profe”.