Dos jugadores de LaLiga para reemplazar a Chucky Lozano en el Napoli

Después de saberse que el delantero mexicano Hirving Lozano podría seguir su carrera en el futbol de Arabia Saudita, en las oficinas del Napoli se escuchan los nombres de dos jugadores de LaLiga como reemplazos del Chucky.

Se trata del japonés Take Kubo (22 años), de la Real Sociedad, y del español Yeremy Pino (20 años), del Villarreal.

El diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ publica que el objetivo número uno del actual campeón de la Serie A si pierde a Chucky Lozano sería Take Kubo, que en la temporada que acaba de culminar ha terminado por destaparse definitivamente como un gran jugador. El japonés, que perteneció al Barcelona y al Real Madrid, y que no tuvo demasiada suerte en el Mallorca y el Villarreal, ha encontrado en la Real Sociedad el sitio idóneo para desarrollar todo su potencial y esa circunstancia no ha pasado desapercibida para el Napoli.

Por lo que respecta a Yeremy Pino, seguido muy de cerca también por varios equipos de la Premier League, su nombre también está en la lista desvelada por La Gazzetta dello Sport, junto a otros como el de Baldanzi, del Empoli y Edon Zhegrova, del Lille.

Al Ahly y Al Nassr, los destinos del Chucky Lozano

Según la prensa italiana, Al Ahly y Al Nassr son los dos equipos interesados en fichar al Chucky Lozano para la siguiente temporada. El futbol de Arabia Saudita continúa con su proyecto de expansión y apostaría fuerte por el fichaje del futbolista de la Selección Mexicana. Los reportes indican que el equipo de Cristiano Ronaldo le haría una oferta por 10 millones de euros por temporada (el doble de lo que percibe actualmente con e Napoli). Además, la información incluye que Stanislav Lobotka (compañero de Hirving), también entraría en la operación.

De momento el jugador eslovaco y sus agentes no han dado señales, pero Al Ahly y Al Nassr, no tendrían problema en afrontar el tema económico. Por su parte, el Chucky Lozano ha marcado un total de 23 goles en las cuatro temporadas de Serie A que ha jugado. Lo que sería una garantía de goles en combinación con Cristiano Ronaldo que ya no suele tirarse por los costados. La explosividad del ex del PSV Eindhoven podría sumarle buenos números al portugués, que jugaría con el segundo futbolista mexicano en su carrera, pues ya coincidió con el Chicharito Hernández en el Real Madrid.