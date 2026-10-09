Tampa Bay Bucaneers vs Dallas Cowboys EN VIVO: ver GRATIS el resultado de transmisión de partido de Dak Prescott HOY jueves 8 de octubre en el inicio de la Semana 5 de la NFL; marcador de Thursday Night Football

EN VIVO Tampa Bay Bucaneers vs Dallas Cowboys NFL Semana 5

Se enfrentan en actividad de que abre la Semana 5 de la NFL, los Tampa Bay Bucaneers en contra de los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, cita en la que la visita va con la exigencia de sacar el resultado al tener una marca perdedora en la que va de la temporada 2026.

Bucaneros están obligados a vencer para componer este turbulento inicio que ya coloca su clasificación a postemporada como una hazaña complicada de alcanzar.

Enfrente Cowboys tienen marca de dos victorias y dos derrotas, que en casa también tienen esa necesidad de obtener un resultado positivo en el emparrillado y a su favor, se encuentran con que Bucaneros no tienen a su quarterback titular Baker Mayfield, quien estará fuera al menos tres semanas por dislocación del pulgar derecho, dejando a Tampa Bay con el novato no reclutado Jalon Daniels como titular.

En su primer juego con esa responsabilidad la semana pasada, Daniels lanzó para 148 yardas, 1 TD y 2 intercepciones, con una efectividad de pases muy por debajo del estándar de la NFL.

¿Juega Baker Mayfield?

Baker Mayfield no jugará hoy con los Tampa Bay Buccaneers por la lesión que sufrió. Su lugar lo tomará el mariscal de campo novato, Jalon Daniels, quien hoy inicia su segundo partido como titular y se enfrentará a Dak Prescott de los Dallas Cowboys.