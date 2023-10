‘Tano’ Ortíz admite dolor tras perder otro Clásico Regio

Aunque la rivalidad entre el Monterrey y los Tigres —denominada ‘Clásico Regio'— suele robarse las portadas de los diarios únicamente en el estado de Nuevo León, la cercanía con los Estados Unidos permite que los encuentros que estos dos equipos disputan al norte del Río Bravo también gocen de buenas entradas, como la que se presentó este sábado 14 de octubre en Houston, Texas.

Para mantenerse en ritmo durante el parón por Fecha FIFA, Rayados y felinos se midieron en el Shell Energy Stadium, en una ambiente digno de partido oficial, pese a que se trataba de un juego amistoso. El triunfo, con marcador de 2-1 y remontada incluida, fue para los de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el estratega rival, Fernando Ortíz, no pretendió minimizar el sentimiento.

“Obviamente, una derrota duele, es algo que sucede, perder el Clásico siempre es un dolor que todos queremos evitar o no tenerlo, pero es parte de un resultado también, ¿qué me deja el partido? Ver jóvenes, la posibilidad de jugadores que no tienen ritmo en Liga (BBVA MX) puedan tenerlo, conclusiones para un posible futuro, lo importante de las cosas que vienen más adelante, pero es una derrota que duele porque es un Clásico”, dijo, al término del compromiso.

Fernando Ortíz destaca la labor de César Garza

El ‘Tano', quien ya había sucumbido en su primer Clásico Regio como entrenador de La Pandilla (3-0, en la Jornada 9 del presente torneo), hizo énfasis en la decepción por el resultado, pero también destacó la labor de algunas piezas que, considera, tuvieron una presentación rescatable, caso del joven César Garza.

“La verdad me dejó una buena impresión, si bien su juventud, poca experiencia y jugar en un Clásico tan importante como lo es el regiomontano, linda impresión de César, creo que hizo buen partido; obviamente, los nervios normales de un chico joven que quiere hacer las cosas bien, pero me llevo buena impresión”, opinó.

Para finalizar, el director técnico argentino habló acerca del cierre del Apertura 2023, en el que su equipo es décimo, con 17 unidades y dos partidos pendientes.

“Se vienen 20 días donde tenemos siete partidos y donde se termina la Liga. Trataremos de poner al mejor equipo que en su momento esté; lo dije y lo vuelvo a sostener, lesiones va a haber, es un deporte, ojalá que pueda tener a todos en óptimas condiciones para que puedan enfrentar estos siete partidos”, sentenció.

