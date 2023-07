‘Tano’ Ortíz habla del supuesto interés de Rayados en Sergio Canales

En las últimas horas, se ha hecho eco de la posible llegada de Sergio Canales a Rayados. El actual jugador del Betis ha sido vinculado con el conjunto regio, aunque no se ha hablado de alguna oferta formal por parte del club hacia el español.

En España han reaccionado a la información y de acuerdo a distintos reportes, Canales entra en los planes de Manuel Pellegrini, actual entrenador del conjunto verdiblanco, por lo que una salida luce realmente complicado.

‘Tano’ Ortíz habla de Sergio Canales

En conferencia de prensa, el entrenador de Rayados, Fernando Ortíz, se refirió a Sergio Canales y describió las cualidades del jugador. No obstante, aseguró que no tenía nada más que decir, ya que se trata de un futbolista que no forma parte de su plantilla.

“Es un buen jugador, que está a nivel nacional de su país. Entiendo la ilusión de fichar a un jugador que todos quieren tener, pero mi enfoque está en los jugadores que ahora tengo”, fue lo que dijo Ortíz en conferencia de prensa.

Con miras a la segunda jornada del Apertura 2023, en donde Rayados se medirá a Atlas, el ‘Tano’ Ortíz se mantiene enfocado en sumar su primera victoria como técnico de los regios. Cabe recordar que hizo su debut oficial en un encuentro ante el Atlético de San Luis, que terminó empatado a un gol.

El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX cierra hasta el mes de septiembre, por lo que todos los clubes tienen aún un largo plazo para registrar a cualquier jugador. Habrá que esperar si la “bomba” de Rayados termina por explotar o se mantienen con la actual plantilla, pata buscar el título del Apertura 2023.

