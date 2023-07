Tecatito Corona llega a Monterrey en medio de rumores de interés de Rayados

Se despertaron muchas reacciones luego de que se vio el miércoles al Tecatito Corona llegar al aeropuerto de Monterrey en medio de rumores de un posible interés de los Rayados por repatriarlo.

El talentoso atacante mexicano tiene incierto su futuro con el Sevilla, debido a que el club español cuenta con una importante deuda económica y está analizando vender a jugadores con los que pueda hacer una buena transferencia.

Mientras que la “Pandilla” sigue en busca de un fichaje “bomba” para este Apertura 2023, en el que no ha presentado a ningún refuerzo por más que la directiva lleva semanas consultando candidatos.

Tecatito Corona fue visto en el aeropuerto de Monterrey

Así que la presencia del “Tecatito” Corona en la Sultana del Norte despertó muchas reacciones entre los aficionados, en especial porque el futbolista afirmó su cariño por el club sin dar ninguna pista acerca de que hubiera algún acercamiento entre ambas partes.

“Vengo a vacacionar solamente, yo no he escuchado nada, solo he visto redes sociales... Yo siempre he sido Rayado”, dijo a un reportero local que lo abordó en el aeropuerto.

Cabe recordar que Jesús Corona es producto de las fuerzas básicas del Monterrey, en donde debutó en 2010 y tuvo un desarrollo exponencial que tres años después fue fichado por el FC Twente de los Países Bajos en medio de la polémica porque la directiva regiomontana no estaba de acuerdo en venderlo.

También es importante mencionar que el “Tecatito” no ha recuperado su mejor versión desde que se fracturó la tibia y peroné el año pasado, lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo en Qatar.

Además algunas versiones periodísticas indican que las Chivas también estarían interesados en buscar sus servicios, en caso de que decida regresar a la LIGA BBVA MX.

Y recordar que la agencia que maneja al todavía futbolista del Sevilla es la misma que la de Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán, lo que genera mayor especulación al respecto.

Mientras que el elemento que suena más para llegar a Rayados es el español Sergio Canales del Real Betis, con el que aparentemente hay negociaciones avanzadas.