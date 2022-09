‘Tano’ Ortiz manda mensaje a Martino por insinuación sobre Zendejas

Al término del partido entre la Selección Azteca y Paraguay, Gerardo Martino fue cuestionado sobre la ausencia del jugador del América, Alejandro Zendejas, en la convocatoria. En su respuesta, el ‘Tata’ insinuó que el futbolista extorsionó a la cúpula del combinado nacional y condicionó su renuncia al representativo de los Estados Unidos, a cambio —únicamente— de que le garantizaran su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En defensa del volante/extremo con doble nacionalidad, salió su director técnico en el América, Fernando Ortiz. Aunque no profundizó en el tema, sí le envió un mensaje al entrenador de la Selección Azteca.

“No soy quién para opinar con respecto a las decisiones que se tomen en un área que corresponde. Hay que tener cuidado con las palabras y cómo se utilizan a la hora de comunicar, sea el entrenador de Selección o de cualquier club. La comunicación no es fácil y, a veces, hay que medir las palabras”, dijo, en conferencia de prensa.

México 0-1 Paraguay | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Te puede interesar: Tata Martino habla de la posible lista final que llevará a Qatar 2022

No reveló detalles, pero el ‘Tano’ confesó que entabló una plática con Zendejas, a quien hoy considera un elemento titular e importante para el funcionamiento del equipo azulcrema.

“Tendríamos que preguntarle a Alejandro cómo se siente. Hablé con él y le dije lo que pensaba, Alejandro va a tener que responder esa pregunta, él está bien, está tranquilo, que es lo más importante”, aseguró.

El futuro de Zendejas en la selección de México

‘Zende’, como le dicen sus compañeros, es elegible para jugar con la Selección Mexicana, siempre que se trate de un duelo amistoso. Para disputar un encuentro o torneo oficial, debe formalizar su cambio de federación.

En alusión al tema que involucra a seleccionados mexicanos, el estratega emplumado compartió la impresión que le ha dejado la joven revelación del América en las últimas semanas: Emilio Lara, quien recientemente hizo su debut con la Selección Nacional y con quien el timonel se identificaba por su pasado dentro de la cancha.

“Emilio ya venía con tiempo pidiendo la posibilidad de juego. Ahí ves que es un chico capacitado, no se la cree, entrena de la misma manera, cumple la función. No sé si tenga razón, pero, al llevarle años de experiencia y jugar en su misma posición, salí de Boca Juniors, creo que lo llevé de mi herencia como jugador. Él entendió y ojalá entienda más adelante, esté o no esté yo. El trabajo del sacrificio y humildad por el equipo no debe faltar”, sentenció.

Te puede interesar: Selección Mexicana podría no usar su jersey blanco en Qatar 2022