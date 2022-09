‘Tano’ Ortíz pide que se diga la verdad en el caso Zendejas

En la conferencia previa al partido entre el América y los Tigres, el director técnico azulcrema, Fernando Ortíz, salió en defensa de Alejandro Zendejas, luego de que el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, señalara al jugador por “extorsionar” a la cúpula del combinado nacional.

El encuentro entre las Águilas y los felinos permitió ver a una de las mejores versiones de ‘Zende’, quien, tras anotar el segundo tanto del partido, se fundió en un emotivo abrazo con el estratega americanista. Cuestionado al respecto al término del duelo, el ‘Tano’ compartió su sentir.

El mensaje por el caso de Alejandro Zendejas

“Tanto con Ale y los demás, ese vínculo que hemos generado lo tengo con todos. Trato siempre de todas maneras por igual. Lo de Ale en particular, vivió unos días difíciles para él, he hablado con él y se enfocaba en el partido. Cuando el jugador demuestra ese tipo de cariño a un entrenador, quiere decir que cree en lo que uno vuelca en la semana”, dijo.

En su primera referencia sobre el tema, el timonel emplumado ya había pedido mesura en las palabras para describir la situación que envuelve al volante de 25 años de edad. Esta vez, hizo otra petición.

“Feliz por él, ojalá se esclarezca la situación y ciertas cosas porque se dicen muchas cosas que no son. Por el bien de Ale, que se diga la verdad”, declaró.

La victoria 2-1 del América significó el séptimo triunfo consecutivo para su causa y uno más a la racha igualaría el récord de la institución, logrado en 1997, bajo el mando del argentino Jorge Solari. Por ahora, a Ortíz, romper esa marca no le quita el sueño y prefiere elogiar a sus pupilos.

“Se ganó un partido dificilísimo, de Liguilla. Hoy, los jugadores fueron los protagonistas de esta victoria, ellos son los artífices, lo otro son estadísticas. Feliz de haber ganado un partido importante, de que mis jugadores entiendan el mensaje que trata de decirles por dónde es y por dónde no, y se refleja en el campo”, reflexionó.

Con el liderato momentáneo de la tabla general, el América se acerca a la fase de postemporada, su primer objetivo, pero aún hay espacio para la autocrítica.

“(Hay que) analizar rápido y encontrar errores que permitieron que el rival pudiera concretar es rápido, pero cuando veo de nuevo el video, siempre hay algo para mejorar. Cada partido es diferente y me encuentro con calidades y errores. Cuando nos atacan, sí hay (cosas que no me gustan de mi equipo). El martes tenemos un partido difícil, es un sistema con el que San Luis juega, donde, si no estamos atentos, podemos llegar a pagar caro”, sentenció Fernando Ortíz.

