Tano Ortiz se alegra de perder contra Chivas

Monterrey cayó en casa, y ante todo pronóstico, las Chivas Rayadas del Guadalajara le quitaron el invicto en el certamen a los dirigidos por Fernando Ortiz. Tras un partido con mucha polémica, que terminó 2-0 en favor de los tapatíos y un cuadro de la Sultana del Norte que finalizó el encuentro con dos jugadores menos por las expulsiones de Gerardo Arteaga y “Corcho” Rodríguez.

Tras la derrota, el entrenador de Rayados aseguró que la derrota y el perder el invicto “le viene bien” al equipo del norte.

“Ellos metieron dos goles, nosotros no metimos goles. Esa fue la causa principal de la derrota de hoy. Voy a decir algo que quizás no esperan, pero creo que la derrota nos vino bien. Nos vino bien porque a veces una buena cachetada implica ciertas cosas dentro de este deporte, y yo creo que era un buen momento como para que no suceda lo que sucedió”, mencionó en conferencia de prensa Fernando Ortiz.

Por otro lado el estratega de Rayados aseguró que había evidencia suficiente para marcarse la falta anterior a los reclamos de Gerardo Arteaga.

“La he visto, esa la vi recién. Para mí hay una falta clara, que no le permite seguir en el juego de Gerardo. Se debe enojar por eso, porque al ver una falta y el árbitro no la interpretó, la reacción de patear el balón está mal. Yo creo que con una amonestación lo hubiese calmado. Él jura que no lo insultó, no la vi. Si hay una evidencia de que lo haya insultado, bien merecida tiene la roja, pero si no lo insultó tendría que revisar ese sentido. Previo si ve una falta de un jalón donde él no le permite seguir conduciendo el balón”, puntualizó el estratega.

Rayados pierde el liderato del Clausura 2024

Con este resultado, Rayados de Monterrey cayó en la parte alta de la tabla general y las Águilas del América se mantienen como el líder de la competencia.