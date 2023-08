“No era necesario” DT de Monterrey sobre partido del tercer lugar

Oficialmente terminó la Leagues Cup para el último equipo de la Liga BBVA MX. Monterrey cayó 3-0 ante Philadelphia Union en el partido por el tercer lugar.

Con esto, los Rayados volverán a México después un mes fuera de casa a entrenar para reanudar actividad para el Apertura 2023, en la que se encuentran en la tercera posición de la clasificación sin conocer la derrota.

Para Monterrey no era necesario jugar por el tercer lugar

Al término del encuentro, Fernando Ortiz agradeció a sus jugadores por lo hecho a lo largo de torneo continental. “Han hecho una copa excelente donde se han entregado al 100 por 100 en cada partido que han jugado; que la derrota de hoy no opaque porque es para destacar”, declaró.

Asimismo, extendió su gratitud hacia la afición de la Pandilla, que durante el mes en territorio estadounidense, viajaron a lado del equipo para alentar en todos sus partidos; pero para el ‘Tano’ jugar este último partido, por el tercer lugar, era innecesario.

“Son las reglas del juego que se dispuso antes de que iniciara, nosotros teníamos que estar preparados”, dijo, “en mi opinión no era necesario por muchas cosas, pero bueno, esto es así, hay que aceptarlo. No era el marcador que queríamos, pero me voy satisfecho con la actuación de mis jugadores”, agregó el argentino.

Tanto Ortiz como sus jugadores pasaron un mes en Estados Unidos trasladándose de ciudad a ciudad de forma continua; arrancaron su participación en Utah; viajaron a Seattle, después a Portland; en octavos jugaron en Portland, en cuartos fueron a Los Ángeles, en semifinales a Nashville y cerraron en Filadelfia.

“Lo he dicho y lo vuelvo a manifestar: es una competencia interesante. Hay detalles por corregir, como la logística, los encargados tienen que ajustar esas cositas, pero no deja de ser una competencia muy importante. Nosotros estamos preparados para donde se realice la competencia”, comentó Tano sobre ser visitante.