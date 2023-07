Promesa de Rayados agradece volver a ser considerado por el ‘Tano’ Ortiz

Se trata de Jonathan González, quien regresó a la plantilla de Monterrey para este Apertura 2023, en donde incluso ya fue titular en la victoria contra el Atlas y también entró de cambio en el juego de la fecha inaugural contra el Atlético de San Luis.

“Esta es una oportunidad que tengo que aprovechar al máximo, estoy consciente de dónde estoy parado y la verdad que estoy muy agradecido por la chance que se me ha dado. Sé que tengo que responder”, declaró este martes el mediocampista mexicano en conferencia de prensa.

La carrera de González ha tenido momentos muy cambiantes

Cabe recordar que González fue galardonado como el ‘Novato del año’ de la LIGA BBVA MX en el 2018, tras tener un desempeño exponencial luego de debutar con la ‘Pandilla’.

De hecho también jugó con la Selección Mexicana y las expectativas eran altas, pero después de ese premio individual su carrera se estancó y vino a menos, lo que llevó a Rayados a tener que prestarlo a tres equipos distintos (Necaxa, Querétaro y Minnesota United).

“Las decisiones en ese momento a lo mejor las tomé muy a la ligera, no lo pensé muy bien, pero claro que no, no estoy arrepentido para nada, de todo es un proceso, de todo se aprende y bueno, tratando de sacar la mejor forma para poder estar ayudando al equipo y a raíz de eso, ojalá y poder vestir también la playera de selección otra vez”, dijo este día.

Jonathan con 24 años de edad jugó el semestre anterior con los Raya2, equipo filial del Monterrey en la Liga de Expansión, sin embargo con la llegada de Fernando Ortiz al banquillo se le abrió la posibilidad de volver al primer equipo, ya que se adapta al estilo del técnico argentino.

“Con el Tano es mucho de presión alta, de recuperación de balón, como lo hacía en mis principios. Siempre trato de hacer lo que me pide el entrenador y lo que necesite el equipo. Sé que el que esté en esa posición (mediocampista) lo va a hacer de la mejor manera”, explicó.