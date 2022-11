El Tata Martino aclara futuro de Diego Lainez en Qatar 2022

Esta mañana Gerardo “el Tata” Martino dio una conferencia de prensa previo al partido que disputará la Selección Mexicana frente a Irak. Advirtió que en este partido no necesariamente será lo que veremos contra Polonia y adelantó que serán 16 jugadores los que tendrá disponible para el día de mañana. El partido se disputará el miercoles 9 de noviembre a las 2 pm (hora de la CDMX)

Te puede interesar: Tata Martino afirma que Raúl Jiménez está contemplado para Qatar 2022

Pergaminos de México | Copa del Mundo Argentina 1978

Diego Lainez es considerado para Qatar 2022



El entrenador de la Selección Mexicana habló de los puntos que tomará en cuenta para decidir a los jugadores que convocará para el Mundial de 2022. Los que están en duda son: Luis Chávez, Santiago Giménez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Diego Lainez y Erick Sánchez.

“A lo mejor no es el mismo filtro para uno que para otro. Porque a lo mejor para uno me inclino por la actualidad y de pronto, Diego Lainez no tiene actualidad”

El “Tata” puso de ejemplo a Lainez y menciono que el ex jugador del América no tiene actualidad, es por eso que lo evalúa en función a lo que le ha dado a la Selección cada vez que ha tenido minutos, desde la eliminatoria y partidos amistosos. Al final, agregó que lo considera un buen revulsivo y que, si solo lo tuviera que analizarlo por los minutos que ha tenido con el Braga, tendría muy pocas chances.

Diego Lainez ha jugado 283 minutos con su actual club, anotando un gol y dando dos asistencias hasta el momento (considerando Primeira Liga y Europa League)

México tendrá dos partidos de preparación antes de su debut en el Mundial de Qatar 2022, la Selección juega su primer partido de la fase de grupos contra Polonia el 22 de noviembre a las 10 am (hora de la CDMX)

Te puede interesar: Afición revienta a Depay tras reportar con Países Bajos