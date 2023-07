Tata Martino compara gol de Messi a Cruz Azul con el que le metió a México en Qatar

La Máquina de Cruz Azul comenzó con el pie izquierdo su participación en la Leagues Cup cayendo frente al Inter de Miami 2-1 y como si fuera una película, el gol del triunfo lo hizo Lionel Messi en la última jugada del partido de tiro libre. Ante el triunfo y el golazo del astro argentino, el director técnico del cuadro norteamericano, Gerardo Martino comparó la anotación con el tanto que le hizo “Leo” a la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo.

“En el estadio había energía de que esto pasase, sucedió para darle más dramatismo en la última jugada del partido, todos sabemos lo que hay cuando hay un tiro libre en esa zona y esta él con el equipo que recibió la falta, meses atrás el que no debía recibir la pelota en la zona de tiro contra México era él e hizo gol”, mencionó el ex estratega del combinado azteca.

El entrenador argentino aseguró que el final del partido se fue escribiendo como si fuera una película con el final perfecto para Lionel Messi y el Inter de Miami.

“El partido no debimos haberlo ganado en el primer tiempo, Cruz Azul tuvo muchas ocasiones de gol, así todo generamos una y dos y pudimos convertir y en el segundo tiempo más compensados y pudimos controlar la tenencia de la pelota y después una película que se reitera permanentemente con Messi, es como si las películas él está siempre para escribirlas”.

Si hubo un equipo que merecía ganar es Cruz Azul: Tuca Ferretti

“Yo no estoy de acuerdo con usted en que el partido estaba parejo, a lo mejor usted vio a Messi nada más y no vio noventa y tantos minutos, cuántas oportunidades tuvimos, si hubo un equipo que hoy, así es el futbol injusto, si fuera justo no tendría chiste este deporte, pero si hoy un equipo merecía ganar era el mío, no me queda ninguna duda”, mencionó Ricardo Ferretti en conferencia de prensa.

Por otro lado, el Tuca aseguró que el primer tercio del encuentro fue clave con las oportunidades de gol que perdieron para darle vida al cuadro del Inter de Miami.

“Principalmente los primeros veinte tuvimos para liquidar el partido, pero bueno somos seres humanos, el juego se emparejó un poco al final del primer tiempo, yo creo que con la entrada de Messi y calidad de él, el equipo de Miami tenga aproximaciones importante y se volvió un partido de ida y vuelta, creo que las mayores oportunidades las tuvimos nosotros… Hoy voy triste porque se pierde pero contento con el accionar del equipo”.