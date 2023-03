‘Tata’ Martino habría respondido al interés de Tigres

La posible llegada del ‘Tata’ Martino al futbol mexicano, fue algo que sorprendió a todos por el reciente pasado que tiene el argentino en la Selección Mexicana. No obstante, Gerardo ya habría respondido al interés de Tigres para llevarlo al banquillo.

Martino se encuentra sin equipo tras su salida de la Selección Azteca. El Mundial de Qatar 2022 fue el último torneo que dirigió el argentino al combinado azteca y por eso, se convirtió en una opción natural para cualquier club. Anteriormente sonó para llegar a LaLiga con el Valencia.

La respuesta del ‘Tata’ Martino al supuesto interés de Tigres

Fuentes argentinas aseguran que Martino no está dispuesto a dirigir en México, principalmente porque considera que el ambiente no es el mejor, debido a su reciente paso por la Selección Azteca. El sentimiento de los aficionados no es el ideal y por eso, rechazaría cualquier oferta de la Liga BBVA MX.

Fueron cuatro años los que Martino estuvo con la Selección Mexicana y aunque pudo conquistar un título de Copa Oro, los seguidores aztecas se quedan con el hecho de que perdieron dos veces contra Estados Unidos en finales tanto de CONCACAF Nations League, como de la misma Copa Oro, así como el haberse quedado fuera del Mundial en la fase de grupos.

Hasta ahora todo se ha mantenido como extraoficial, más allá de la supuesta oferta económica que hay por el entrenador argentino. Por ahora el ‘Tata’ Martino no tiene equipo y se mantiene a la espera de alguna oferta, que podría llegar de Europa, Argentina y hasta de México.

El último club del ‘Tata’ Martino fue el Atlanta United, al que llevó a ser campeón de la Major League Soccer en 2018, justo antes de asumir como entrenador de la Selección Mexicana.

