Este sería el salario del Tata Martino rumbo a Qatar 2022

Tata Martino será el timonel encargado de guiar a la Selección Mexicana en su travesía rumbo a Qatar 2022 y pese a que el equipo no ha estado del todo bien en los últimos encuentros, un dato a destacar es que de todos los técnicos de Concacaf presentes en el torneo, él sería el mejor pagado (según informes), por lo que debería desquitar cada billete.

La Selección Mexicana debutará en Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre, día en que se medirán a la Polonia de Robert Lewandowski, por lo que no será un encuentro nada sencillo y deben salir en buena forma para sacar unidades.

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¿Cuál sería el salario del Tata Martino en la Selección Mexicana? De acuerdo a un informe que reveló 'Finance Football', Gerardo 'Tata' Martino estarìa percibiendo un salario de 2.9 millones de euros al año, cifra que no es nada despreciable y que lo colocaría como el técnico mejor pagado de la Concacaf.

El salario del Tata Martino no sería tan elevado como lo podría ser el de otros técnicos que estarán presentes en el Mundial, pues hay personajes que ganan incluso un poco más del doble que él, pero lo que es cierto es que si esta cifra se lleva a pesos mexicanos, entonces la percepción podría cambiar.

Al tipo de cambio de hoy, esos 2.9 millones de euros en pesos mexicanos serían 61 millones 235 mil 168 pesos, cantidad que debemos reiterar se lleva al año, por lo que luego de un tiempo ya con el conjunto azteca, ha sumado una buena bolsa.

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Si esta cifra la dividimos al mes, Tata Martino se estaría embolsando una cantidad de poco más de 5 millones 100 mil pesos; a la semana, el técnico de la Selección Mexicana sumaría a su cuenta 1 millón 275 mil pesos y si lo dividimos al día, la cifra sería de poco más de 182 mil pesos. Brutal.

Top 10 Best Paid Managers 2022 World Cup

1. H. Flick 🇩🇪 €6.5M/yr

2. G. Southgate 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €5.8M

3. D. Deschamps 🇫🇷 €3.8M

4. Tite 🇧🇷 €3.6M

5. Van Gaal 🇳🇱 €2.9M

6. G. Martino 🇲🇽 €2.9M

7. L. Scaloni 🇦🇷 €2.6M

8. F. S. Bas 🇶🇦 €2.4M

9. F. Santos 🇵🇹 €2.25M

10. M. Yakın 🇨🇭 €1.6M — Finance Football ⚽️💶 (@FinanceFootball) July 9, 2022

Ojo, reiteramos que esta cifra no está 100% confirmada, sino que todo está basado en la fuente ya citada, pero en caso de ser real, sería una monstruosidad.

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La Selección Mexicana comparte grupo con Polonia, Argentina y Arabia Saudita en Qatar 2022, por lo que no será un torneo nada fácil para el conjunto azteca, pero así como en años anteriores, se tiene la confianza de que tendrán un buen desempeño.