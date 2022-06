Tchouaméni asegura que Mbappé lo buscó para llevarlo al PSG

Madrid, España. El mediocampista francés Aurélien Tchouaméni, que fichó este día con el Real Madrid hasta el 2028, señala que el astro del París Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé lo buscó para que fuera jugador de la escuadra parisina.

El Real Madrid es un equipo que sabe sufrir: La Pluma de Valdano

La conversación de Mbappé con Tchouaméni no tuvo el resultado esperado por el líder del PSG, ya que el centrocampista quería jugar en el Real Madrid, como le transmitió.

“Kylian ha decidido quedarse en el PSG y él ya sabía que yo me iba a marchar del Mónaco a final de temporada. Quiso saber si podía ir al PSG, pero yo le dije que mi primera opción siempre era el Real Madrid y lo entendió perfectamente. Está contento por mí", declaró en la conferencia de prensa luego de su presentación con el club merengue.



“Tuve la oportunidad de decidirme por otros equipos pero en cuanto supe que el Real Madrid estaba interesado, no lo dudé ni un segundo. Quiero dejar huella en la historia del futbol y el mejor equipo para conseguirlo es el Real Madrid, el equipo más laureado con jugadores increíbles. Es la mejor decisión”, adjuntó Tchouaméni que mostró la felicidad que siente al cumplir su sueño.

El PSG luchó hasta el final por convencer con su propuesta a Tchouaméni, pero el centrocampista dejó claro a su entorno y al Mónaco, club de procedencia, cuáles eran sus deseos.

“Sinceramente, había hablado con otros equipos pero en una parte siempre esperaba la llamada del Real Madrid y cuando llamó a mi puerta no dudé en ningún momento. Hablé con mi agente, con mi familia y el club para alcanzar el mejor acuerdo para todos. Ahora soy ya jugador del Real Madrid y es algo maravilloso”.

Tchouaméni asegura no tener presión por el costo de su fichaje

Tchouaméni afirmó que no sentirá presión por ser el cuarto jugador más caro de la historia del club, con los 80 millones más incentivos que pueden llevar la operación con el Mónaco hasta los 100, y afirmó que no le “interesa” el precio del fichaje sino “hacer historia” en el que considera “el mejor club del mundo”.

“Sinceramente el precio del fichaje no me corresponde a mí. Yo intento ser el mejor en el campo y luego las conversaciones entre clubes y el precio pagado es una cosa entre ellos que marca el mercado actual. No es igual que hace años, pero sinceramente el precio del fichaje no me interesa nada”, finalizó.