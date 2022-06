Checo Pérez da su pronóstico para la Selección Mexicana en Qatar 2022

Checo Pérez viene de obtener el segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán y ahora se está preparando para el Gran Premio de Canadá que se llevará a cabo este fin de semana, pero antes de ello, el piloto de Red Bull dio su pronóstico sobre cómo le irá a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

“La Selección Mexicana no está tan bien. Han sufrido. El problema para nosotros es que estamos llegando al final de una generación y tenemos a los jóvenes. (En 2014) Fue la mejor Selección que tuvimos en un tiempo”, declaró para el podcast oficial de Red Bull, Talking Bulls.

Checo Pérez, el deportista mexicano del año 2021 | El Dictado

Te puede interesar: Checo Pérez y su histórico segundo lugar en el Mundial de Pilotos

Max Verstappen recuerda el “No era penal” de Arjen Robben

El tapatío intercambió comentarios con su coequipero Max Verstappen, luego de que un aficionado les preguntara qué selección llegaría más lejos en la Copa del Mundo que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

“Somos buenos fingiendo penales(ríe). Lo siento, pero (Arjen) Robben ya no está jugando, así que tenemos que encontrar a alguien más que sea bueno fingiendo. No, para ser honesto, no sé cómo esté la Selección Mexicana. Hace unos días vencimos a Bélgica 4-1, así que fue un buen resultado, son segundos en el ranking, eso no dice mucho, pero fue un buen resultado para nosotros”, señaló el piloto holandés.

Bulls on 🔝 in Baku pic.twitter.com/5P6CZpatov — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 13, 2022

La última carrera de la temporada 2022 de la Fórmula será el Gran Premio de Abu Dhabi y se llevará a cabo un día antes de la justa mundialista, por lo que Checo Pérez le preguntó a Max si iría a Qatar.

“No, pero veremos cómo va todo. Si les va bien (a la Selección de Holanda), yo creo que sí. Espero que lleguen a la final. Lo bueno es que puedo apoyar a dos”, declaró Verstappen.

El piloto tapatío le dijo a su compañero que podría apoyar a tres equipos, refiriéndose a la Selección Azteca, la de Países Bajos y la de Bélgica. Por último, concluyó brevemente que veía muy fuerte a Brasil.

Te puede interesar: Helmut Marko asegura que Max Verstappen fue mejor que Checo Pérez

Checo Pérez y Max Verstappen volverán a la acción en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Canadá que se lelvará a cabo del viernes 17 al domingo 19 de junio y ambos buscarán mantener a la escudería Red Bull alejada de Ferrari. Sin embargo, podríamos ser testigos del inicio de una pelea más cerrada entre ambos por el campeonato de pilotos.