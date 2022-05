Team Aze cae ante Saigon Buffalo y no conoce la victoria en el MSI

Team Aze ha vuelto a caer. El equipo campeón de Latinoamérica continúa su camino en el MSI y ahora, el naipe sufrió una nueva derrota ante Saigon Buffalo registrando una marca de 0V-3D, resultado que los coloca en el fondo del Grupo A.

En una partida que duró poco más de 20 minutos, el conjunto representante de Vietnam logró su segunda victoria en el Mid-Season Invitational para colocar su marca en 2V-1D. Por su parte, T1 lidera el sector con tres triunfos, pues liderados por Faker, derrotaron a DetonatioN FocusMe.

¡Revive los mejores momentos entre dos grandes titanes!🤯



⚡T1 se mantiene invicto en el #MSI2022 frente a DNG. #AumentaTuVoltaje @Volt_Mexico pic.twitter.com/lKPCzM8g3p — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 12, 2022

La actividad del Grupo B presentó un nuevo triunfo para Royal Never Give Up. RNG continúa en busca de defender su título y vencieron a RED Canids para ubicarse en lo más alto de la clasificación de su sector con 3-0. Del otro lado, PSG Talon consiguió sumar luego de derrotar a fastPay Wildcats.

Por su parte, el sector C lo sigue dominando G2 Esports. El campeón de Europa venció a ORDER para registrar su cuarta victoria frente a un cuadro que tampoco ha logrado ver el triunfo en el torneo internacional de League of Legends.

Te puede interesar: El MSI de League of Legends no otorga el pase directo a Worlds 2022

Enfrentamientos del Día 4 en el MSI 2022

Viernes 13 de mayo:

PSG Talon vs RED Kalunga - 1:00

Royal Never Give Up vs fastPay Wildcats - 2:00



fastPay Wildcats vs PSG Talon - 3:00

RED Kalunga vs Royal Never Give Up- 4:00

RED Kalunga vs fastPay Wildcats - 5:00

PSG Talon vs Royal Never Give up - 6:00

Después de la Fase de Grupos que culminará el próximo 16 de mayo, la Fase Rumble se jugará del 20 al 24 y la Fase Eliminatoria del 27 al 29 de mayo.

Te puede interesar: Equipos de la LLA de LoL renuevan su roster para el Clausura 2022