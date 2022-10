Team Queso se corona como campeón de 2022 PMPL LATAM FALL

🏆Last step for the trophy!!! Who will be the #1 of 2022 PMPL Americas Championship Fall? Let's witness the legend born tonight!!🔥



📅WATCH Live on Oct.20 - Oct.23 at 19:00 GMT-3



🔥Download PUBG MOBILE now: https://t.co/i4rOV7o5yf#PUBGMOBILE #PMPL #PMPLAMERICAS pic.twitter.com/jI9CitmS44