Por esta razón Tecatito Corona duda en regresa a México

México. El jugador del Sevilla Jesús ‘Tecatito’ Corona señala que cosas como lo ocurrido en el encuentro entre Querétaro y Atlas hace que dude en regresar a jugar a México.

Al ser cuestionado sobre los sucesos vividos en el estadio La Corregidora, el jugador mexicano afirmó:

“Lo que ha pasado es algo desastroso. Sé que en otros lados están viviendo cosas feas pero ahí había muchos niños, familias… se ven imágenes increíbles que no puede estar pasando eso”.

También, Tecatito habló sobre un posible regreso a vivir y a jugar en México.

“Claro y más por la familia y por mis hijos. Siempre han vivido en el extranjero, nunca han vivido allí y llevarlos a ese clima... Obviamente México para mí es México, es mi país, me encanta, lo amo pero por esas cosas dices está cambiando un poco a mal y me lo pienso. Quiero volver y jugar en mi club que es Monterrey o en el que quiera realmente llevarme pero por eso nos lo pensamos y no solo yo, también mi esposa, mi familia”, declaró Corona en entrevista para el medio informativo Marca.

Jesús Corona se apunta para ganarle a Estados Unidos

El exjugador del Porto expresó su opinión sobre los encuentros de eliminatoria que jugará la Selección Mexicana en el octagonal de Concacaf donde se juega su boleto para la Copa del Mundo Qatar 2022 y principalmente del duelo ante Estados Unidos.

“Es importantísimo por todo lo que envuelve un México-Estados Unidos. Además de que es la clasificación del Mundial, por lo que envuelve todo ese entorno. Ya tenemos ganas de llevarnos esos tres puntos contra ellos”.

Asimismo Corona tuvo palabras sobre las críticas al técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Siempre nos han criticado. La eliminatoria pasada pasamos sin mucha dificultad e igual nos criticaron. Es muy normal. El grupo está preparado para eso”