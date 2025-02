André Jardine y la posible llegada de Sergio Ramos a la Liga BBVA MX: “El futbol pertenece a los equipos”

Jardine se animó a hablar sobre la posible llegada de Sergio Ramos a la Liga BBVA MX con Rayados de Monterrey. Para el estratega del América, el equipo regiomontano no debe confiarse tras una posible llegada del español, ya que para él, el equipo siempre está por encima de un jugador.

“Creo que es bueno para el futbol mexicano que lleguen jugadores con esta jerarquía, da más visibilidad a la Liga MX, es importante que tenga visibilidad en todo el mundo. Que un jugador así quiera jugar así es porque estamos creciendo todos como futbol mexicano, la Liga MX gana estatus como marca”, dijo el DT del América.

Jardine y sus dirigidos van por más

Por otro lado, se refirió a los sueños que tiene con las Águilas tras conseguir el tricampeonato.

“En mi vida intento soñar mucho, es un punto que me gusta. Compartir los sueños es importante y al segundo siguiente trabajar con la grandeza de tus sueños, también hay que transformar los sueños en realidad. Hay que soñar otras cosas, pasos al frente, nuevos objetivos. Yo hice esto en las vacaciones, teníamos el sueño del tricampeonato y se transformó en una realidad y a partir de ahí, disfruté del objetivo conquistado, pero empecé a crear nuevos sueños, es lo que hacemos”, aseguró André.

En el América no dan por cerrado el mercado de pases

Finalmente, habló acerca de la posibilidad de que pueda llegar un nuevo fichaje al conjunto azulcrema en el actual torneo.



“Aún no se cerró el mercado. América piensa bien ese tema de inscribir a unos y otros no. Esto se resolverá en pocos días porque vamos a tener que decidir; lo de Igor (Lichnovsky), por la lesión, tenemos un extranjero más y es un problema que debemos resolver, aún no tenemos la forma. Richard y Diego tuvieron algunas ofertas, preguntas de clubes importantes y como aún no tenemos certeza de que puedan aceptar alguna oferta, nos manejamos de esa forma”, sentenció el técnico de las águilas.

