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Técnico de Cruz Azul lanza amenaza a América, Chivas y los favoritos al título del Apertura 2026

Joel Huiqui, técnico de la Máquina de Cruz Azul, lanzó una amenaza que sin duda puede ir directamente contra equipos como América, Chivas y Pumas.

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|Instagram: Joel Huiqui

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Máquina de Cruz Azul volvió a la senda del triunfo de forma espectacular este fin de semana luego de derrotar como local a los Bravos de Juárez por un contundente marcador de 5-0, esto después de los cambios que Joel Huiqui lanzó desde su esquema titular.

cruz azul

El entrenador mexicano apostó por elementos como Andrés Gudiño, Alan Montes, Alan Mozo y Andrés Montaño, los cuales no suelen ser de la partida titular y entregaron buenas notas en el campo. Ante ello, Joel, entrenador de Cruz Azul, lanzó una amenaza hacia los candidatos al título del Apertura 2026.

¿Qué dijo el técnico de Cruz Azul a los candidatos del Apertura 2026?

Fue en conferencia de prensa previo al duelo ante Juárez que el entrenador de Cruz Azul lanzó una declaración que fue tomada como una especie de amenaza, pues en la misma aseguró que “el campeón está de regreso”, por lo que está listo para el siguiente partido a llevarse a cabo.

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Cabe mencionar que, en estos momentos, Cruz Azul se encuentra en el quinto lugar de la clasificación general con un total de 20 unidades gracias a seis victorias, dos empates y cuatro derrotas. Y si bien el club tiene una de las peores defensas del campeonato, también es la mejor ofensiva junto al América.

¿Cuándo y contra quién es el siguiente duelo del Cruz Azul?

Una vez con la victoria en sus manos frente a Juárez, Cruz Azul viajará al estado de Hidalgo para enfrentarse a los Tuzos del Pachuca, equipo que cuenta con Salomón Rondón como su mejor jugador pero que, sin embargo, viene de caer en su visita a la Sultana frente a Rayados.

Cabe decir que este juego forma parte de la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma que se jugará entre semana. Ante ello, el partido entre Pachuca y Cruz Azul se llevará a cabo este miércoles 21 de octubre en punto de las 9 de la noche por Fox One.

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