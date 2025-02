Óscar García responde sobre su futuro en Chivas

En la previa del crucial partido de vuelta contra el Cibao FC por la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf, el director técnico de Chivas , Óscar García Junyent, abordó las crecientes críticas sobre su continuidad en el banquillo rojiblanco.

Resumen: Juárez 2-1 Monterrey | Jornada 6 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Chivas empató con el Cibao en República Dominicana

La semana pasada, tras el empate 1-1 en República Dominicana ante el Cibao, un aficionado le pidió la renuncia al entrenador español en la conferencia de prensa, situación que se sumó a una racha de cinco partidos sin ganar que concluyó el fin de semana pasado con una victoria 2-1 sobre Tijuana en casa.

Te puede interesar: Equipo de Monterrey investiga a jugadores por apuestas deportivas

Ante los cuestionamientos sobre su futuro, García Junyent respondió con serenidad: “No he sentido nada diferente que no haya pasado en otro club. Trabajo en el día a día, pensando que voy a estar toda mi vida en el club. También soy consciente de que no voy a durar toda la vida, pero es una decisión que nunca depende del entrenador, o pocas veces hay entrenadores que deciden irse”.

Óscar García reconoce lo volátil de su profesión

El estratega reconoció la naturaleza volátil de su profesión, pero afirmó no dejarse llevar por los rumores y enfocarse en el presente: “Hay momentos para todo, pero no sufro por si algún día me van a echar, porque nos ha pasado a todos los entrenadores. O sea, ¿para qué voy a sufrir cuando es una cosa que va a pasar sí o sí, tarde o temprano, sea ahora, sea dentro un mes, ojalá sea dentro de cinco años, pero no sufro por eso”.

Te puede interesar: Vicente Sánchez revela lo que implica ser DT de Cruz Azul

García Junyent enfatizó su compromiso con el proyecto de Chivas y su deseo de construir un equipo competitivo: “Ojalá sea un proceso largo, que me dejen trabajar, que me dejen hacer las cosas que yo quiero o mi idea de construir un equipo, que es lo que dije la otra vez que estamos en un proceso de construcción, y es que no pierdo el tiempo o me preocupo de estas cosas”.

El partido de vuelta entre Chivas y Cibao se presenta como un partido crucial para el equipo mexicano. El empate 1-1 en la ida deja la serie abierta, con Chivas buscando asegurar su pase a los octavos de final, donde se enfrentaría al Club América.