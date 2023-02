El técnico Fernando Ortíz admite deficiencias del América

Se mantiene invicto en el Clausura 2023, pero el América no ha convencido a todos de contar un nivel para conseguir la corona que se le niega desde el 2018. Su director técnico, Fernando Ortíz, es consciente de algunas deficiencias que tiene su equipo y, tras imponerse a los Xolos, hizo algo de autocrítica.

“Nosotros siempre vamos para adelante. Situaciones que arriesgamos, me gusta ir para adelante y el rival tiene posibilidades. Nos cuesta cerrar los partidos en casa o de visitante, puede ser. No hay problema en reconocerlo, hay que trabajar, más teniendo un hombre de más, hay que saber cuándo matar”, analizó.

Aunque la mayor parte de los señalamientos han sido para su sector bajo, el ‘Tano’ no responsabilizó completamente a la defensa, aunque sí aceptó que, en el Clausura 2023, su escuadra ha funcionado mejor de media cancha para adelante.

“No soy de diferenciar defensa y ofensiva, defienden y atacan todos. Defensiva no estamos como queremos, pero ofensivamente, sí. El equipo defiende y ataca, no hay diferencia en ese sentido. Vamos a darle mérito al rival, también juega, crea situaciones. Debemos trabajar para que no nos vuelvan a convertir, pero el rival también juega”, explicó.

Con el triunfo sobre los fronterizos, el América cerró una semana perfecta, de tres victorias en la misma cantidad de juegos y, si bien emitió algún elogio, destacó la importancia de repetir ante el Atlas, en la novena fecha de la Liga BBVA MX.

“Los chicos sabían que era una semana clave para estar arriba donde siempre tiene que estar el club. A descansar mañana y volver el martes para preparar el siguiente partido”, expuso.

América cumple un años sin perder en casa

El conjunto azulcrema cumplió un año natural sin perder un partido en casa y, aunque ha recibido ovaciones de la afición, el timonel cedió todos los méritos a los futbolistas que comanda y con los que marcha invicto en el actual certamen.



“No sabía (que se cumplía un año). Hay un solo protagonista que son los jugadores. Merecido lo tienen ellos por hacer lo que saben hacer. De ahí en más, felicitarlos a ellos”, finalizó.