Técnico de Pumas habla sobre la incorporación del audio en el VAR

Gustavo Lema arrancó con pie derecho su ciclo en el banquillo de los Pumas de la UNAM. El estratega argentino se animó a hablar del estreno del audio del VAR en el estadio Olímpico Universitario, herramienta que se utilizará a partir de este torneo Clausura 2024 en la Liga BBVA MX.

“Por un lado me parece bueno y esclarecedor para el público, porque uno no sabe qué pasa, pero te diría que si se puede hacer más dinámico y decir que fue lo que se revisó y no la decisión final”, dijo Lema.

El encuentro lo tenía controlado sin mayores problemas la escuadra local hasta que al minuto 80, una acción en la que se vio involucrado el central brasileño Nathan Silva en una infracción, fue revisada en la cabina del videoarbitraje.

Ahí se dio algo histórico para el futbol mexicano, porque por primera vez en la Liga BBVA MX, el árbitro central, Mario Terrazas, informó a través del sonido local que tras observar la repetición, decidió expulsar al zaguero por la severidad de la entrada.

Con ello, los últimos minutos del encuentro, se le complicaron a los locales porque tuvieron que resistir los intentos de Juárez en busca de rescatar al menos un punto.

Pero fueron los Pumas los que se quedaron cerca del 2-0, de nuevo a través de ‘Memo’ Martínez, quien volvió a reventar el travesaño con un cabezazo; en el contrarremate, quiso hacerlo de chilena pero terminó por impactar mal el esférico. De hecho, sí consiguieron el segundo gol los universitarios, por medio de César ‘Chino’ Huerta a pase de Rogelio Funes Mori. Pero de nuevo el videoarbitraje se hizo presente, y el silbante Terrazas informó que hubo falta previa al gol felino y por ende se anuló.

Para ese momento, el técnico Gustavo Lema ya había metido cambios defensivos y para los últimos instantes del encuentro modificó a línea de cinco defensores, para así salvar la victoria con la que la UNAM inició con el pie derecho el Clausura 2024 con sus primeros tres puntos.

¿Por qué no jugó Piero Quispe con Pumas?

Como era de esperarse, los hinchas querían ver en acción a los nuevos refuerzos para la presente temporada; sin embargo, Piero Quispe no tuvo minutos en esta fecha 1 de la Liga BBVA MX. Sucede que una tarjeta roja condicionó a su equipo, por lo que su técnico, Gustavo Lema, optó por no hacerlo ingresar en este encuentro. Ahora bien, Quispe tendrá la oportunidad de estrenarse en el siguiente duelo entre Pumas y Atlético de San Luis el próximo 19 de enero.

