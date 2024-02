Técnico del Feyenoord sobre ‘Santi': “Esperamos más de él”

El presente año no ha arrancado de la mejor manera para Santiago Giménez con el Feyenoord, pues el delantero mexicano no ha sido capaz de encontrar las redes rivales con la misma regularidad que lo hizo en 2023. Ante dicha situación su técnico en el equipo neerlandés no maquilló la situación y mencionó que esperan un mejor rendimiento del atacante ex del Cruz Azul. Luego de 20 jornadas disputadas en los Países Bajos, el actual campeón se encuentra a 10 puntos del PSV, cuadro que sigue invicto.

‘El Bebote’ solamente ha festejado una anotación en lo que va de año, misma que logró en el empate a dos goles contra el NEC Nijmegen el 14 de enero. Desde entonces se fue en blanco en liga frente al Vitesse, Twente y AZ Alkmaar y en el cara a cara con el propio Eindhoven en la Copa de los Países Bajos.

“Como el resto del equipo, contra el AZ estuvo muy mal con el balón. Contribuyó mucho a nuestro campeonato el año pasado y también marcó muchos goles esta temporada. Por eso tiene mucho crédito, también entre el público, pero también porque esperamos más de él. Él lo sabe”, dijo Arne Slot, técnico del Feyenoord, en conferencia de prensa. Giménez Recientemente falló un penal que pudo haberle dado la victoria a los suyos.

A pesar de la sequía, el hombre surgido de las básicas de Cruz Azul está metido de lleno en la pelea por el título de goleo en Eredivisie. Solo el griego Vangelis Pavlidis, jugador del Alkmaar lo supera. El mexicano ya se embolsó 19 en la campaña, mientras el europeo tiene 20 a su cuenta. A los dos los persigue muy de cerca Luuk de Jong, con 18 dianas.