Los anteriores técnicos del América que se fueron tras no convencer

El América termina con un año decepcionante, tras no haber podido trascender en ninguna de las dos Liguillas que disputaron con Santiago Solari al mando. Por lo que es inevitable no pensar en anteriores técnicos que se fueron de las Águilas por no convencer.

Tanto por falta de logros en las Liguillas, como por un estilo de futbol que no va con la identidad dominante de las Águilas, ha provocado que muchas veces la directiva tome la decisión de cortar procesos.

El más reciente fue Miguel Herrera en su segunda etapa con los azulcremas. Si bien le volvió a dar otro título, en su último semestre ya parecía desgastado su mando y se reflejó con la dura eliminación ante las Chivas en el Guardianes 2020, que caló hondo y abonó a la salida del “Piojo”.

Ricardo La Volpe se quedó cerca de ser campeón con América

También está el caso de Ricardo La Volpe, quien llegó en 2016 y se quedó muy cerca de ser campeón con el América en ese primer certamen, pero para el Clausura 2017 ni siquiera clasificó a la Fiesta Grande del futbol mexicano, por lo que tuvo que llegar un golpe de timón con el “Bigotón”.

El que sigue en esta lista fue Ignacio Ambriz, que nunca pudo convencer a la afición americanista. Desde su contratación en 2015, hubo resistencia con su nombramiento, por más que un año después obtuvo el título de la Concachampions, pero “Nacho” fue destituido por malos resultados en el Apertura 2016.

También podría estar el nombre de Gustavo Matosas, quien llegó con muchas expectativas, pero igualmente se tuvo que conformar con sólo ganar la Concachampions. Tras varias diferencias con la directiva azulcrema, se fue el estratega en 2015, sin poder trascender en la LIGA BBVA MX.

Esto refleja lo exigente que es el banquillo del América, en el que no basta con tener buenos números, sino que se necesita levantar trofeos en el futbol mexicano.