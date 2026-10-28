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Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY miércoles 28 de octubre

En los siguientes párrafos podrás conocer un listado con los partidos que la NBA presentará a lo largo de este miércoles 28 de octubre. ¿Estás listo?

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|X: Lakers

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El ombligo de la semana finalmente ha llegado y, con él, la posibilidad para que los millones de amantes al baloncesto profesional disfruten de una jornada más llena de mucho dinamismo, motivo por el cual es preciso que conozcas toda la información respecto a la NBA.

Los playoffs de la NBA

Será este miércoles 28 de octubre cuando la NBA presente un total de 12 compromisos que se distribuirán a lo largo del día en beneficio de los aficionados. En estos duelos aparecerán escuadras que buscarán el título tales como el Heat, los Magic y los Warriors, por citar algunos ejemplos.

¿Quién es el candidato número 1 a ganar la temporada 2026 de la NBA?

Más allá de cómo ha iniciado esta temporada, así como de los logros que obtuvo en la campaña anterior, los expertos en la materia consideran que los Spurs de San Antonio son una de las instituciones que más probabilidades tienen de ganar la NBA en su edición 2026.

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Del mismo modo, los Thunder de Oklahoma también se perfilan como un rival a vencer considerando el nivel que mostraron en la temporada anterior. Finalmente, tampoco se puede descartar a unos Knicks de Nueva York que mantuvieron la base de la edición anterior y que, en consecuencia, son los defensores actuales de la NBA.

¿Qué partidos presenta la NBA hoy miércoles 28 de octubre?

  • Pacers vs 76ers | 5 de la tarde.
  • Hawks vs Heat | 5 de la tarde.
  • Cavaliers vs Wizards | 5 de la tarde.
  • Pistons vs Hornets | 5 de la tarde.
  • Raptors vs Magic | 5:30 de la tarde.
  • Bucks vs Rockets | 6 de la tarde.
  • Pelicans vs Nuggets | 6 de la tarde.
  • Timberwolves vs Warriors | 6 de la tarde.
  • Bulls vs Knicks | 6 de la tarde.
  • Jazz vs Spurs | 7 de la noche.
  • Mavericks vs Thunder | 7:30 de la noche.
  • Clippers vs Lakers | 8 de la noche.
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