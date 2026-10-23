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Temporada 2026 NBA: Horario y dónde VER en VIVO los partidos de HOY viernes 23 de octubre

El inicio de la temporada 2026 de la NBA ha sido una auténtica locura, por lo que es preciso conocer los juegos que se llevarán a cabo durante este día.

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Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Este fin de semana será el primero en donde las escuadras, que formen parte de la NBA, se enfrenten dentro de la temporada 2026, motivo por el cual existe mucha emoción respecto a cada uno de los juegos que se llevarán a cabo este día, así como sus respectivos horarios.

Los playoffs de la NBA

Será este viernes 23 de octubre cuando la máxima categoría del baloncesto profesional presente un total de 12 compromisos, mismos que se distribuirán a lo largo del día en beneficio de los fanáticos. Ahora bien, aquí conocerás los horarios de estos cotejos de la NBA.

¿Quiénes son los favoritos para ganar la NBA 2026?

Expertos en la materia consideran que son los Thunder de Oklahoma quienes se presentan como el equipo a vencer en esta temporada 2026 de la NBA gracias, en parte, al liderazgo de Shai Gilgeous Alexander, el cual espera ser ese elemento que lleve a su equipo a lo más alto.

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En segundo lugar se encuentran los Spurs de San Antonio, los cuales también son candidatos teniendo como líder supremo a Víctor Wembanyama. Finalmente, el Top 3 es para unos 76ers de Philadelphia que quieren regresar a la cima de la mano de auténticas estrellas de calibre mayúsculo.

¿Qué juegos habrá hoy en la NBA y a qué hora serán estos?

  • Bucks vs Bulls | 14:00 horas.
  • Hornets vs Hawks | 17:00 horas.
  • Celtics vs Knicks | 17:00 horas.
  • Pacers vs Mavericks | 17:00 horas.
  • Wizards vs Raptors | 17:00 horas.
  • Magic vs Timberwolves | 17:00 horas.
  • Heat vs Pistons | 18:00 horas.
  • Spurs vs Rockets | 19:30 horas.
  • Jazz vs Pelicans | 19:30 horas.
  • Lakers vs Clippers | 20:00 horas.
  • Kings vs Trail Blazers | 20:00 horas.
  • Warriors vs Grizzlies | 20:00 horas.
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