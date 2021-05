“Tengo un campeonato como jugador y como técnico”: Reynoso

Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, no cabe de alegría luego de conseguir el título del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX tras derrotar a Santos Laguna por un marcador global de 2-1.

“¡Imagínate! Emocionado, yo agradezco la humildad de todos, tuvimos enfrente a un gran rival, que nos hizo pasar muy mal primer tiempo, pero también fue mucho mérito de nosotros, la charla del medio tiempo, fue esa charla de amigos, de no dejar pasar esta oportunidad, salir con todo el segundo tiempo, y revertir la circunstancia”.

Así mismo, el estratega peruano agradeció a su plantillo de quienes mencionó siempre tuvieron la mejor disposición para trabajar y por ello ahora puede presumir un título con los cementeros como jugador y otro como entrenador.

“Quiero agradecer enormemente a este grupo y Dios quiera podamos conservar a la mayoría del plantel, pero estaré eternamente agradecido con su disposición y meternos en la historia de este club que necesitaba tener una estrella más, estoy sin palabras súper emocionado. Porque a través de lo que se ha logrado tengo un campeonato como jugador y como técnico”.

Además, aseguró que muchos directores técnicos y jugadores de gran calidad habían pasado por Cruz Azul sin poder lograr el campeonato y a pesar de que no dimensiona lo que ha conseguido la noche del domingo es consciente de que lograron algo histórico.

“A veces no estamos en el lugar y en el momento apropiado, uno retroceden el tiempo y hace memoria y aquí han pasado jugadores de una calidad impresionante, técnicos igual y por lo menos hoy no dimensionamos, pero yo he dicho siempre que el fútbol y la vida te colocan donde tienes que estar, se lo merece el grupo porque tiene años trabajando y sufriendo, por todo ese grupo que la verdad los he visto llorar en los momentos duros y hoy también los vi llorar pero de felicidad; realmente me rompen el alma porqué hay gente que ha estado muchos años en esta institución, que seguro tiene su futuro asegurado y pudieron ganar este campeonato”.

Finalmente, le dedicó unas palabras a Enrique Meza a quien afirmó que le aprendió mucho y es una persona que le ha ayudado tanto en su carrera como entrenador como personalmente.

“Tengo que agradecerle a la vida, el fútbol, me siento un bendecido, me siento arropado por los jugadores y no me voy a cansar de agradecerlos pero también quiero aprovechar este momento para agradecer obviamente a mis abuelos, mis padres, mi familia, mi esposa, mis hijos, los jugadores y a su familia pero sin querer quería agradecer el momento para alguien que fue fundamental, que se fue el profesor Enrique Meza, por sus enseñanzas y su sabiduría, que tenido la oportunidad de aprenderles para después ser técnico en Puebla, me decía el profe Meza ojalá alguien acabe Con este suplicio y yo ya hablé con él y esto también es para el reconocimiento que se merece y que el fútbol se premia y me dé más medallas de estas, pero la de esta noche la va a tener seguro en su casa y bien resguardada porque él es más azul que nada”, señaló.