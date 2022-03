Tennis Showdown responde tras postergar juego entre Medvedev y Rublev

El partido de exhibición entre los rusos Daniil Medvedev , número uno del ranking de la ATP, y Andrey Rublev, séptimo, que se jugaría el 21 de marzo en Ciudad de México fue aplazado al 20 de marzo de 2023, informaron este domingo 13 de marzo los organizadores.

Rafael Nadal valora su presencia en Acapulco

Ante las dudas generadas por esta decisión, Azteca Deportes tuvo en exclusiva las declaraciones del presidente de la organización Tennis Showdown, el Dr. José Escalante de la Hidalga, conocido como el ‘Chaca Chaca’ en el entorno del tenis nacional.

La organización había tenido en sus planes que el partido se disputará en 2021 y los elegidos eran el austriaco Dominic Thiem y el ruso Andrey Rublev. Thiem fue reemplazado, debido a una lesión, por nada más y nada menos que por el ruso Daniil Medvedev que alcanzó la primera posición del ranking de la ATP a finales de febrero.

Con los rusos como protagonistas del evento, se anunció una nueva fecha que estaba programada para el 21 de marzo del 2022 y todo dio un giro inesperado cuando tuvo que ser pospuesto nuevamente por la situación geopolítica en la que está involucrada Rusia y Ucrania.

“Estamos muy apenados por el publico, yo no creo en la mala suerte. Pero ya no sé qué decir, primero la lesión de Thiem y ahora tenemos mala suerte con lo que está pasando. Estados Unidos ha establecido más de 5 mil 900 sanciones a la Federación Rusa. Recientemente se publicó que ningún ciudadano ruso puede volar por territorio estadounidense en vuelos privados y después de una larga plática con los tenistas, llegamos a la conclusión en que estamos de acuerdo que no vengan a jugar a México, por el tema de los vuelos privados”, mencionó Escalante.

Te puede interesar: México busca el ascenso en Copa Davis

Acuerdo con Rublev y Medvedev

Tras el comunicado que publicaron, los usuarios en redes sociales se hicieron presentes con la incertidumbre sobre qué pasaría con los boletos que ya habían comprado. A lo que el presidente del Tennis Showdown respondió.

“Estamos conscientes de que algunas personas compraron boleto hace más de un año, entendemos su frustración y molestia, es muy parecida a la nuestra. Nostramos buscamos satisfacer al público mexicano de la mejor manera, tenemos una plática con los representantes (de los jugadores) antes de que termine el mes, para encontrar otra fecha. Ellos tienen muchas ganas de venir a México y esta fecha fue la única factible por ahora, pensamos en septiembre, pero no podían en esa fecha. Le pido al público que nos espere a finales de marzo para ver si encontramos una mejor solución”, comentó

El partido se disputaría en la Arena Ciudad de México frente a 17 mil personas, la respuesta del público mexicano había sido alentadora y esperaban un lleno total. A pesar de la buena comunicación con los tenistas rusos, no descartan la alternativa de buscar otras opciones para llevar a cabo el evento de la mejor forma.

Escalante se ha caracterizado por apoyar a los prospectos del tenis nacional, también asiste a todos los eventos en los que el equipo mexicano que disputa la Copa Davis y darle proyección a los tenistas que ya son profesionales.

“Buscaremos darle la oportunidad a los tenistas mexicanos que iban a disputar la final juvenil en este evento. Ya sea aquí o en algún otro torneo, no queremos dejar que los jóvenes se queden sin un escenario”, apuntó sobre el juego entre Ángel Raúl Arias y Marat Sánchez.

Por último, se comprometió a tener respuestas pronto para los aficionados que estaban esperando este partido entre Andrey Rublev y Daniil Medvedev y no dejarlos sin un buen espectáculo.