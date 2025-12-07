Teófimo López quiere dar la sorpresa ante el invicto Shakur Stevenson

Luego de hacerse oficial el combate entre Teófimo López y Shakur Stevenson el próximo 31 de enero del 2026 en Nueva York por el título superligero de la Organización Mundial de Boxeo, el campeón del mundo en las 140 libras aseguró que no le preocupa no ser favorito en la pelea en donde defenderá el título por cuarta ocasión en su carrera.

“Muchas veces las probabilidades han estado en mi contra, y creo que es cuando mejor rindo. Espero hacerlo de nuevo. No puedo esperar para ejecutar. Que las probabilidades suban aún más. Quiero romper la banca”, señaló Teófimo López.

Te podría interesar: Isaac Pitbull Cruz empata con Lamont Roach en una polémica pelea

El 3 veces campeón del mundo, Shakur Stevenson, subirá a la división de las 140 libras para buscar su cuarto título mundial en categorías diferentes, pese a debutar en la categoría de los superligeros es favorito por las casas de apuestas 3-1 frente al hombre de Brooklyn, Nueva York.

Desde su entrada en la categoría de superligero en agosto de 2022, López ha logrado un buen número de triunfos notables, aunque los nocauts aún no han sido parte de su trayectoria.En su primer combate en esta división, logró vencer a Pedro Campa, y, desde entonces, ha sumado cinco triunfosconsecutivos por decisión ante rivales como Sandor Martín, Josh Taylor y Jamaine.

Te podría interesar: ÚLTIMA HORA: Landó Norris gana el campeonato de pilotos de la F1, pese a la victoria de Max Verstappen en el GP de Abu Dhabi

¡EN PLAN GRANDE! Nahuel Guzmán Vuelve a Salvar a Tigres con Atajadón Brutal

“(Los historiales) no importan hasta que colguemos los guantes. Tenemos una carrera tan larga por delante, dependiendo de cómo cuidemos nuestra salud. Comenzamos 2026 con fuerza… Queríamos esta pelea desesperadamente. Él viene por mi corona, y los dos queremos ser el No. 1.”, añadió López.