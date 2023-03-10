Tepatitlán explota contra Celeya luego de que destrozaran su vestidor

En la Jornada 10 de la Liga de Expansión MX, el Tepatitlán recibió en Jalisco al Celaya, duelo que terminaron ganando por marcador de 1-2 los visitantes, para seguir como líder del certamen formativo del futbol de nuestro país.

El Estadio Gregorio Tepa Gómez recibió el encuentro y gracias a los goles de Amaury Escoto y Ricardo Marín, los del Bajío sumaron tres unidades más en actual torneo, y así llegar a 21 puntos, para mantenerse en la cima gracias a la diferencia de tres que tienen con los Raya2 el segundo sitio de Tabla General.

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Tepatitlán exhibe al Celaya luego de destrozar su vestidor

A través de las redes sociales del conjunto jalisience expusó que el Celaya dejó destrozos en su vestidos: "¡Muchas felicidades a Toros Celaya CD por su victoria! ¡Y gracias por darnos chamba extra para recibir a la próxima visita! Bien dicen que las victorias no dan educación", postearon los tapatíos.

¡Muchas felicidades a @TorosCelayaCD por su victoria! 👋🐂



¡Y gracias por darnos chamba extra para recibir a la próxima visita! ✌️



Bien dicen que las victorias no dan educación 🇱🇦🏟️ pic.twitter.com/q0yBzsP8yU — Tepatitlán FC (@TepatitlanFC) March 10, 2023

Tepatitlán recibe al Cancún FC en la Jornada 12

El siguiente partido como local para el Tepatitlán será hasta la Jornada 12, cuando reciban al Cancún FC, el próximo 21 de marzo, previo a eso visitarán el martes 14 del mismo mes a Correcaminos FC en Tamaulipas. Donde buscarán un par de victorias para escalar en la Tabla General del torneo, donde actualmente son sextos con 15 puntos.

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Tepatitlán ya sabe lo que es ser campeón en la Liga de Expansión de la Liga MX

En el Clausura 2021, el conjunto tapatío consiguió su primer campeonato en la Liga de Expansión, luego de que derrotaran por marcador global de 3-2 al Atlético Morelia; en la ida se fueron con la victoria de 1-0, gracias al gol de Sergio Ceballos, mientras que en la vuelta igualaron a dos tantos, para así coronarse en la categoría.

Por si fuera poco, también se llevaron el Campeón de Campeones. Aunque en este partido sufrieron más, pues igualaron sin tantos en ida ante el Tampico Madero; la vuelta quedó igualada 2-2, para que en la tanda de penaltis salieran vencedores por pizarra de 5-3.