Terence Crawford reta a Saúl ‘Canelo’ Álvarez con contundente mensaje

Próximamente, Saúl ‘Canelo’ Álvarez anunciará a su rival para su siguiente pelea en su carrera profesional; mientras tanto, el pugilista mexicano ha sido vinculado con diversos nombres que buscarían enfrentarlo con los títulos indiscutidos de peso supermediano de las 168 libras. Ahora, Terence Crawford lanzó un contundente mensaje al nacido en la Perla Tapatía.

Terence Crawford, quien se convirtió en campeón indiscutido de peso wélter al vencer a Errol Spence Jr. el pasado julio de 2023, habló sobre una hipotética pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que no teme a la pegada del campeón mexicano; sus palabras las dio durante la semana que enfrentó a Shakur Stevenson y Edwin de los Santos.

Las palabras de Terence Crawford sobre la pegada de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

"'Canelo’ (Álvarez) es un tipo grande, pero al mismo tiempo yo creo en mis habilidades. [...] (Saúl Álvarez) es un tipo pesado, pero no es un tipo grande. Él mide 1.73 y yo mido 1.73 también. Esa pelea sería buena”, fue lo que declaró Terence Crawford sobre el campeón mexicano; además, agregó que no aceptaría un compromiso si no es capaz de soportar la pegada de su rival.

En caso de que se concrete una pelea entre ambos púgiles, Terence Crawford tendría que subir de las 147 a las 168 libras para tartar de acabar con el reinado de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el peso supermediano.

¿Cuándo es la próxima pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Al finalizar su reciente compromiso ante Jermell Charlo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez confesó que buscará que su próxima pelea se lleve a cabo en el fin de semana que coincide con un aniversario más de la Batalla de Puebla; en este caso, sería el sábado 4 de mayo. Por ahora, se desconoce al rival que tendría el pugilista mexicano en su sexagésimo quinto combate profesional.

