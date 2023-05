Revelan testimonio de la mujer que acusó a Dani Alves

La situación Dani Alves parece no mejorar. Ya son casi cuatro meses el tiempo que el brasileño lleva en la cárcel Brians 2 de España, tras la acusación de una joven por una supuesta agresión sexual en una discoteca de Barcelona, y en las últimas horas, salió a luz un fuerte testimonio de la víctima.

Reuters

“Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no. Me comenzó a decir cosas desagradables y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó", manifestó la víctima al inicio del video.

La situación de Alves es cada vez más compleja

De esta forma, este relato puede ser clave para la investigación, al tratarse de instantes después de la supuesta agresión, y podría evidenciar la culpabilidad del ex futbolista de Pumas, quien ha negado las acusaciones asegurando que el acto fue consentido. La confesión se produjo minutos después del encuentro con Alves y fue grabada de forma accidental por la cámara de uno de los mossos d’esquadra que acudieron al lugar tras recibir la alarma. El dispositivo se activó a las cuatro de la mañana cuando los agentes se dirigen a la discoteca.

Las imágenes y las declaraciones tienen un gran valor para la investigación. También demuestran que la supuesta víctima se ha mantenido firme en su testimonio desde apenas unos minutos después de ocurrir la agresión. Dani Alves se mantiene en prisión por el alto riesgo de fuga, además de haber cambiado su versión de los hechos en varias ocasiones. Las imágenes entregadas por Mossos d’Esquadra también pesaron en contra de la defensa del brasileño, que adjuntó 200 páginas y un vídeo de 12 minutos en el que se veía a la víctima entrando voluntariamente al baño.

El brasileño tuvo un paso muy breve por los Pumas de la UNAM en la Liga BBVA MX y ahora vive uno de los momentos más duros en su carrera deportiva.