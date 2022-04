Thauvin prefirió Tigres sobre el Milan de Italia

En Tigres está naciendo un nuevo ídolo. El francés Florian Thauvin llegó para quedarse en el futbol mexicano y espera ser una de las grandes figuras extranjeras que han arribado a nuestro país.

Su fichaje se hizo oficial el año pasado, por lo que ya tiene casi dos torneo completos militando con los Felinos, y aunque tuvo un inicio un poco lento, poco a poco se ha ido ganando el corazón de los universitarios.

Los números de Florian Thauvin en Tigres

El campeón del mundo en 2018 con Francia, suma un total de 21 partidos en los que ha conseguido cinco goles y dos asistencias; pero su buen futbol llegó durante el actual certamen, el Clausura 2022, pues tiene en su haber el 91 por ciento de los partidos como titular, tiene tres tantos y un pase para gol.

Thauvin prefirió a Tigres sobre el Milan

El atacante francés confesó para medios galos que por poco no arribaba a la Liga BBVA MX y se iba a la Serie A, pero el Milan tardó en confirmar su fichaje, por lo que decidió, con ayuda de André-Pierre Gignac, llegar a los Tigres.

“Llegó abril y no quise esperar más. Debé (agente) me llamó que un club en México me quería. Le dije a mi esposa, pero ella me dijo que me esperara, que mi futuro estaba en Milán, en la Serie A.

“Ellos tenían que ver su presupuesto, tenían importantes jugadores que extender, no sabían si iban a estar en Champions, con la oferta no pude esperar más”, aseguró Thauvin.

André-Pierre Gignac influyó en el fichaje de Thauvin

De acuerdo al mismo programa francés, el máximo goleador en la historia de Tigres influyó para el arriba de su compatriota. Él confesó que sus agentes le marcaron para que convencieran a Thauvin, y que fue labor de poco más de tres semanas para que lograra su cometido.