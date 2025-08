The Hinokami Chronicles 2 llevará la historia de Demon Slayer al siguiente nivel

La historia de Tanjiro Kamado continúa en el nuevo videojuego Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, la secuela oficial desarrollada por CyberConnect2 que expande la experiencia del universo de Kimetsu no Yaiba a través de los arcos más intensos del anime.

Esta segunda entrega cubrirá dos sagas fundamentales: el Distrito del Entretenimiento y la Villa de los Herreros, llevando a los jugadores a vivir combates espectaculares contra las Lunas Superiores con un estilo visual impresionante, fiel al trabajo.

El juego ya está disponible PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch en invierno de 2025, e incluirá un modo historia cinemático, con escenas animadas inéditas y momentos interactivos que sumergen al jugador en la trama original.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 llega en acceso anticipado desde el 1 de agosto en Japón y el 5 de agosto en todo el mundo.



🎮 Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch y PC.#DemonSlayer2 pic.twitter.com/R5ikpplMbh — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) August 1, 2025

Novedades destacadas de Demon Slayer: Ther Honokame Chronicles 2:

• Un sistema de combate más fluido, con nuevas mecánicas de combos, esquivas y contraataques.

• Más de 30 personajes jugables, incluidos los Pilares y demonios clave como Daki, Gyutaro y Hantengu.

• Un modo versus local y online mejorado, con balance competitivo, matchmaking optimizado y crossplay opcional.

• Contenido post-lanzamiento en formato de temporadas, con DLCs gratuitos y pagos.

Con una comunidad fiel y una base de fans global, The Hinokami Chronicles 2 apunta a ser uno de los lanzamientos más importantes del año en el género de juegos de anime.