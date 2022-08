The Kings separa del equipo a Serenity tras intento de trampa

La celebración tras consagrarse campeones por segunda vez consecutiva este 2022 de la segunda división de la región norte de League of Legends le duró poco The Kings, luego de que un miembro de Xten Esports diera aviso al equipo de que Serenity ofreció lekear scrims de la organización que gane su pase del cono sur, al equipo del Bot de la LLA.

El juego limpio y nuestra ética son pilares de lo que queremos representar como organización, por esto tomamos la siguiente decisión. pic.twitter.com/4D3evLV39E — THE KINGS 🏆🏆 (@thekingsesport) August 9, 2022

Esto se derivó a los posibles enfrentamientos entre Xten Esports y The Kings en el torneo de Promo/Relegación donde se definirán dos lugares para el máximo circuito de League of Legends, hablamos de la Liga Latinoamérica.

De acuerdo con información de Prensa Esports, el jugador profesional de LoL Jeong “Serenity” Min-seok intentó hacer un acuerdo con el equipo mexicano Xten Esports. El trato consistía en que el Bot eligiera a Leviatán o Furious Gaming a cambio el surcoreano les filtraría información del equipo para tomar ventaja de ello.

Ante estas acciones, personal de Xten Esports se contactó con Pablo “The King” Mendoza, Owner del actual monarca de la DDH para comunicar lo sucedido.

Tras darse a conocer la noticia The Kings publicó un comunicado oficial a través de sus cuentas oficiales para anunciar la separación de Serenity de la organización de esports mexicana, debido al incumplimiento de los valores de la institución.

“Debido al reciente conocimiento de actitudes que pueden afectar la competitividad y desarrollo dentro y fuera de la organización se ha decidido desvincular instantáneamente a Jeong “Serenity” Min-seok de The Kings”, publicó el equipo.

El equipo no brindó más detalles del hecho por el momento, ni Riot Games latam ha declarado sobre las posibles afectaciones que tendría el equipo respecto a Promo/Relegación.

“Hace unos dos días, nos contactaron desde XTEN Esports para decirnos que Serenity les había ofrecido entregar información de los scrims, cosa que no sabíamos. Nos disculpamos y le pedimos a Serenity que también se disculpara con el equipo. Ellos, al entender que había sido un tema de él, decidieron no levantar un reclamo formal”, comentó el owner de The Kings.

Serenity se desempeñaba como Coach de The Kings y ya conocía la LLA tras su participación en primera división como jugador profesional de KLG de febrero a julio de 2021.

Evidencia de los mensajes de Serenity

En Twitter han comenzado a existir las capturas de pantalla de la conversación de Serenity con el miembro de Xten Esports.

Buggax viejo conocido de la LLA también destapó la mala práctica del coreano y los criticó en la red social.