The Last of Us trabajaría en nuevos proyectos

Siempre es grato encontrar noticias sobre los nuevos proyectos de empresas desarrolladoras que han tenido éxito en la industria de los videojuegos con títulos de primer nivel, tal es el caso de Naughty Dog y PlayStation quienes estarían trabajando en nuevo contenido para los amantes de su trabajo.

Uno de los Insiders más conocidos de The Last of Us, Tom Henderson publicó que la saga estaría trabajando en nuevos proyectos, cuyos pronto estarían en el mercado de los videojuegos.

Warangelus revela los motivos de su salida de Rainbow7

Te puede interesar: Se inaugura la Esports Arena Borregos Alienware

“Según mis fuentes, hay un par de proyectos de The Last of Us que están cerca de ser terminados y podrían debutar para finales de 2022 o inicios de 2023. Espero que escucharemos pronto sobre ellos si es que van a salir en el periodo de fiestas navideñas”. Publicó a través de su cuenta oficial de twitter.

According to my own sources, there are a couple of TLOU projects that are near completion and could release by the end of 2022/Early 2023.



I'd expect to hear about these projects soon if they were to release this holiday period. pic.twitter.com/3CCVRHS5Bj — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 23, 2022

Sobre la mesa de twitter los fans plantean una serie de indicios que estarían indicando que TLOU se está enfocando en un posible remake de The Last of Us. Otra de las teorías fuertes es que The Last of Us: Part II Director’s Cut podría llegar.

Tom Henderson no ha animado a más discusión sobre el asunto que anima a los fanáticos de la saga, pues desde entonces el insider no ha brindado más detalle de los que su fuentes le han revelado al respecto.

Te puede interesar: Faker y T1 siguen imparables en la LCK 2022

¿Qué es The Last of Us?

The Last of Us es un videojuego de terror y de acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. En julio de 2020 la compañía lanzó la segunda parte de la saga, The Last of US Part II fue ganador del premio a Juego del año,Mejor diseño de audio, Mejor narrativa, Mejor juego de Acción/Aventura, Mejor dirección (por Neil Druckmann), Innovación en Accesibilidad y a Mejor interpretación (por Laura Bailey como Abby).