Thomas Detry lidera en Alemania; Ancer ocupa el 75º lugar

Thomas Detry sorprendió con cuatro birdies consecutivos en sus últimos cuatro hoyos durante el primer día de actividad del Porsche European Open e hizo una ronda de 68 golpes, 4 bajo par, que lo coloca como único líder del torneo que se disputa en Hamburgo, Alemania.

Las reglas por la pandemia en Alemania forzaron un inicio en sábado y un evento que se disputará a 54 hoyos en Green Eagle Golf Courses; mientras los aficionados regresan a los fairways en Europa por primera vez desde Octubre de 2019.

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One par. Home in 29 ✍️@tomdetry takes the early lead in Germany.#PEO2021 | @Workday — The European Tour (@EuropeanTour) June 5, 2021

El diseño de 7,603 yardas es conocido como uno de los más difíciles del European Tour. Sin embargo, después de comenzar por el hoyo 10, Thomas Detry jugó en 29 golpes los hoyos 1 a 9, con siete birdies y un doble bogey para terminar 4 bajo par y tener un golpe de ventaja.

El sueco Alexander Bjork, el inglés Ashley Chesters, el escocés David Law y el chino Wu Ashun finalizaron la primera ronda con 3 bajo par.

El belga Detry ha sido uno de los jugadores más consistentes del Tour desde que se graduó del European Challenge Tour en 2016, pese a eso sigue en busca de su primera victoria profesional y este es el 114º evento en el que participa.

Detry ganó la ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf en 2018 junto a su compatriota Thomas Pieters, pero en eventos individuales cuenta con tres segundos lugares, dos de ellos fueron en la última temporada.

El golfista, de 28 años, desea con ansias entrar al círculo de la victoria y mucho más si es un campo tan retador y ante uno de los fields más complicados del European Tour.

“El campo de golf está realmente difícil esta semana, es casi como un Abierto de Estados Unidos", dijo. "Jugué los primeros nueve hoyos de manera muy estable, mis primeros nueve hoyos, realmente no cometí nada y cometí un pequeño error, un bogey, pero en los últimos nueve lo puse en marcha. Dos primeros birdies, un doble en uno de los hoyos más fáciles, luego tuve un buen rebote con un birdie prácticamente dado y tuve otros cuatro birdies”, finalizó.

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After 18 holes.



Two rounds to play.#PEO2021 — The European Tour (@EuropeanTour) June 5, 2021

Por su parte el mexicano Abraham Ancer, quien hizo el viaje a Alemania para participar en el Porsche European Open, no tuvo el mejor arranque de torneo, ya que firmó una tarjeta de 76 golpes, 4 sobre par, que incluyó dos dobles bogeys, tres bogeys y tres birdies, para ubicarse en la 75ª posición.

