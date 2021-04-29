Thorbjorn Olesen se pone al frente del Tenerife Open

El danés Thorbjorn Olesen se convirtió este jueves en el primer líder del Tenerife Open, segundo de los tres torneos del European Tour que se disputan en Canarias, España esta temporada, tras entregar una tarjeta de 62 golpes, 9 bajo par.

Olesen, protagonizó una actuación imperial en el regreso de la primera división europea al Costa Adeje de Tenerife, 18 años después. El danés, cuyo último triunfo se remonta al año 2015 en el Alfred Dunhill Championship, sumó 10 birdies y cometió un bogey en el octavo hoyo.

El jugador, de 31 años, sólo jugó su primer evento de la temporada la semana pasada después de sufrir una lesión en la muñeca y luego celebrar el nacimiento de su hijo Cooper a principios de este mes.

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Sin embargo, mostró pocos signos de oxidación cuando registró un 61 en camino a terminar quinto en el Gran Canaria Lopesan Open y llevó esa forma con él al Golf Costa Adeje.

After 18 holes in Tenerife 📊#TenerifeOpen — The European Tour (@EuropeanTour) April 29, 2021

John Catlin, campeón en el Abierto de Austria, y Garrick Higgo, ganador en Gran Canaria, están a un tiro de distancia del líder junto a Alexander Björk y Dean Burmester también en ocho menos después de posiblemente producir la ronda del día en las condiciones más difíciles de la tarde.

Con nueve bajo par y cuatro hoyos por jugar, Olesen tenía una oportunidad de 59 en un día de baja puntuación, mientras que Catlin tenía diez bajo par después de 13 hoyos, pero no pudo convertir para unirse a Oliver Fisher en el club sub 60 del European Tour.

Shooting 59 on the European Tour is hard.



Just ask @JohnCatlin59.#TenerifeOpen pic.twitter.com/TfbDdkzRPB — The European Tour (@EuropeanTour) April 29, 2021

Olesen reveló la semana pasada que no tenía expectativas cuando llegó a las Islas Canarias y, a pesar de concretar dos récords de campo en siete días, todavía se mantiene alejado de la presión.

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"Para ser honesto, mis expectativas para esta semana también son bajas", señaló. "Estaba muy feliz de terminar entre los cinco primeros (la semana pasada), eso fue increíble. No había estado tan alto en una tabla de clasificación durante mucho tiempo; estar en la pelea nuevamente fue una gran sensación y algo que me he perdido mucho durante los últimos años.

