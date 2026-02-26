Javier Aguirre POR FIN dijo qué piensa sobre Memo Ochoa para la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Estoy bastante tranquilo”

Mientras todos hablan de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo (¿quién gana más en 2026?) y de que jugarán su sexto mundial, en la Selección Nacional de México hay alguien que puede lograr lo mismo: Guillermo Memo Ochoa. El portero mexicano podría estar en la cita máxima si Javier Aguirre lo llama. Ahora, por fin el DT dijo qué piensa sobre eso.

En la actualidad Memo Ochoa logró algo que nadie imaginaba en Chipre y comenzó a sembrarse cada vez más la posibilidad de que el histórico arquero participe en la justa internacional que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. El “Vasco” Aguirre por fin habló y dijo que, si tiene actividad, “Guillermo Ochoa es elegible”, pero abrió otras posibilidades.

Javier Aguirre evitó ser contundente sobre Memo Ochoa y el Mundial 2026

“Si Guillermo Ochoa tiene actividad, si Guillermo Ochoa es mexicano, está jugando, es elegible”, comenzó diciendo el entrenador del combinado azteca. Acto seguido expresó: “como es Acevedo, como es Sánchez, como es Tapia, como es Padilla, como es Malagón, como es Tala”.

“En ese aspecto estoy muy tranquilo en la portería porque tengo una baraja bastante amplia. Es una de las posiciones que no me preocupa, esa no me preocupa desde luego”, aseguró el entrenador de la Selección Nacional.

Entre otras cosas, sostuvo que no puede llamar a todos y ponerlos 15 minutos, sino que elige verlos entrenar con sus equipos, hablar con ellos. “Incluso mi entrenador de porteros ha ido a entrenamientos de ellos que ahí es donde realmente se ve. Hablamos con los técnicos entrenadores de porteros”, reveló el Vasco.

Las estadísticas de Guillermo Ochoa jugando en la Copa Mundial de la FIFA

Mundial de Alemania 2006: 0 partidos jugados

Mundial de Sudáfrica 2010: 0 partidos jugados

Mundial de Brasil 2014: 4 partidos jugados, 2 vallas invictas, 3 goles recibidos

Mundial de Rusia 2018: 4 partidos jugados, 1 vallas invictas, 6 goles recibidos

Mundial de Qatar 2022: 3 partidos jugados, 1 vallas invictas, 3 goles recibidos

Los números de Guillermo Ochoa en la Selección Nacional de México

De acuerdo a los datos otorgados por Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas, los números de Memo Ochoa en la Selección Mexicana son los siguientes: