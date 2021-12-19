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Fútbol

Tiger y Charlie Woods protagonizan un domingo mágico

El histórico golfista, Tiger Woods y su hijo Charlie cerraron de manera espectacular el PNC Championship y estuvieron cerca de llevarse el triunfo

PNC Championship
Golf - PNC Championship - The Ritz-Carlton Golf Club, Orlando, Florida, U.S. - December 19, 2021 Tiger Woods of the U.S. embraces his son Charlie on the 18th green during the second round REUTERS/Joe Skipper|JOE SKIPPER/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Tiger Woods regresó este fin de semana a la acción, diez meses después de su grave accidente de tráfico, y lo hizo con un segundo puesto junto a su hijo Charlie, de 12 años, en el PNC Championship, disputado en el club The Ritz-Carlton de Orlando, Florida (Estados Unidos).

John Daly y su hijo John II, de 18 años, lograron el triunfo pro primera vez en este torneo no oficial, antes conocido como 'Father/Son Challenge'. Lideraron la tabla final con 117 golpes totales (27 bajo par) y dos rondas de 60 y 57.

Los Woods hicieron historia

Los Woods firmaron este domingo una espectacular ronda de 57 golpes (15 abajo) con hasta 13 birdies -once de ellos consecutivos entre los hoyos 7 y 17- (la racha más larga en la historia del torneo) y un eagle.

Sumado a la tarjeta de 62 golpes que firmaron el primer día, acabaron a dos impactos de los Daly, quienes también cerraron el torneo con una vuelta de 57, con trece birdies, un eagle y ningún bogey. Terceros se clasificaron los ganadores de 2020, Justin Thomas y su padre, Mike, con 120 (-24) y dos rondas de 60.

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Tiger Woods, de 45 años y ganador de 15 títulos en torneos grandes, se fracturó los huesos de la pierna, el tobillo y el pie derecho al accidentarse con su vehículo el pasado 23 de febrero en Los Ángeles. El automóvil chocó con un terraplén y volcó.

Tras diez meses de recuperación, y sin tener fecha para el regreso a la competición regular en el PGA Tour, el golfista californiano anunció su regreso con un mensaje en su perfil de twitter: "Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo en el @PNCchampionship con mi hijo Charlie. Estoy jugando como papá y no podría estar más emocionado y orgulloso", publicó.

El PNC Championship recibe a veinte parejas de jugadores integradas por al menos un profesional que debe haber ganado un 'Major' o The Players Championship y un familiar, que en su mayoría son padres e hijos. El certamen se juega en dos rondas, sábado y domingo, después de dos jornadas de torneos Pro-Am.

Con información de EFE.

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