Tiger y Charlie Woods protagonizan un domingo mágico
El histórico golfista, Tiger Woods y su hijo Charlie cerraron de manera espectacular el PNC Championship y estuvieron cerca de llevarse el triunfo
Tiger Woods regresó este fin de semana a la acción, diez meses después de su grave accidente de tráfico, y lo hizo con un segundo puesto junto a su hijo Charlie, de 12 años, en el PNC Championship, disputado en el club The Ritz-Carlton de Orlando, Florida (Estados Unidos).
John Daly y su hijo John II, de 18 años, lograron el triunfo pro primera vez en este torneo no oficial, antes conocido como 'Father/Son Challenge'. Lideraron la tabla final con 117 golpes totales (27 bajo par) y dos rondas de 60 y 57.
Los Woods hicieron historia
Los Woods firmaron este domingo una espectacular ronda de 57 golpes (15 abajo) con hasta 13 birdies -once de ellos consecutivos entre los hoyos 7 y 17- (la racha más larga en la historia del torneo) y un eagle.
Watching in awe. 😲— PGA TOUR (@PGATOUR) December 19, 2021
11 birdies in a row for Team Woods. pic.twitter.com/iIP9S4UDOZ
Sumado a la tarjeta de 62 golpes que firmaron el primer día, acabaron a dos impactos de los Daly, quienes también cerraron el torneo con una vuelta de 57, con trece birdies, un eagle y ningún bogey. Terceros se clasificaron los ganadores de 2020, Justin Thomas y su padre, Mike, con 120 (-24) y dos rondas de 60.
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Tiger Woods, de 45 años y ganador de 15 títulos en torneos grandes, se fracturó los huesos de la pierna, el tobillo y el pie derecho al accidentarse con su vehículo el pasado 23 de febrero en Los Ángeles. El automóvil chocó con un terraplén y volcó.
Tras diez meses de recuperación, y sin tener fecha para el regreso a la competición regular en el PGA Tour, el golfista californiano anunció su regreso con un mensaje en su perfil de twitter: "Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo en el @PNCchampionship con mi hijo Charlie. Estoy jugando como papá y no podría estar más emocionado y orgulloso", publicó.
A day full of memories for Team Woods. ❤️— PGA TOUR (@PGATOUR) December 19, 2021
Tiger and Charlie finish solo 2nd @PNCChampionship. pic.twitter.com/ApNpht9Skh
El PNC Championship recibe a veinte parejas de jugadores integradas por al menos un profesional que debe haber ganado un 'Major' o The Players Championship y un familiar, que en su mayoría son padres e hijos. El certamen se juega en dos rondas, sábado y domingo, después de dos jornadas de torneos Pro-Am.
Con información de EFE.