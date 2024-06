La fecha del PRIMER Viernes Botanero que jugará Tigres

Ahora si, todo está listo para el Apertura 2024. Los equipos se están preparando en sus respectivas pretemporadas, contratando jugadores para quitarle el título al América, y con el calendario de la Liga BBVA MX ya oficial, solo faltan tres semanas para dar inicio al nuevo torneo del Futbol Mexicano.

Uno de los candidatos para pelearle dicho campeonato a las Águilas, son los Tigres. El conjunto felino llegará renovado al nuevo semestre, luego de que anunciarán a Veljko Paunovic como su nuevo entrenador. Esta será la segunda aventura del serbio en nuestro balompié, luego de dirigir a Chivas, escuadra con la que llegó hasta la Final.

Vigón y Luis García vs Nahuel y Campos en el Fut Tenis

Este será el primer Viernes Botanero que jugará Tigres

En este torneo, los Felinos se incorporarón a TV Azteca, su nueva casa, que llevará sus encuentros como local por televisión abierta, y habrá un par de duelos, que disputarán en nuestro tradicional VIERNES BOTANERO, con todo el equipo de Fut Azteca: Christian Martínoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y David Medrano.

Dicho primer encuentro será en la Jornada 7 del Apertura 2024, cuando el 13 de septiembre se midan al Atlético de San Luis, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Los partidos de Tigres que transmitirá TV Azteca

En total serán ocho encuentros de local que tendrán los Tigres en este semestre, y aquí te decimos las fechas para que los puedas disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes.

Tigres vs Necaxa | Jornada 1 | Sábado 6 de julio 19:00 horas

Tigres vs América | Jornada 3 | Miércoles 17 de julio 21:00 horas

Tigres vs Chivas | Jornada 5 | Sábado 24 de agosto 21:00 horas

Tigres vs Atlético San Luis | Jornada 7 | Viernes 13 de septiembre 20:00 horas

Tigres vs León | Jornada 10 | Viernes 27 de septiembre 20:00 horas

Tigres vs Puebla | Jornada 11 | Sábado 5 de octubre 17:00 horas

Tigres vs Pachuca | Jornada 14 | Sábado 26 de octubre 21:00 horas

Tigres vs Toluca | Jornada 16 | Miércoles 6 de noviembre 19:00 horas