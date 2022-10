Tigres avanza a Cuartos de Final al vencer a Necaxa

Tigres derrotan a Rayos del Necaxa en repechaje

during the game Tigres UANL vs Necaxa, corresponding to the requalification of the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on October 08, 2022. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Necaxa, correspondiente a la recalificacion del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 08 de Octubre de 2022.

MEXSPORT