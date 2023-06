El portero de Cruz Azul que busca Tigres para el Apertura 2023

Desafortunadamente para los Tigres, Nahuel Guzmán no será eterno. Los campeones de la Liga BBVA MX están por cerrar el ciclo con su arquero, y no porque no lo quieran, sino, porque no se hará más joven, y aunque la carrera de los porteros es más longeva, el ‘Patón’ no podrá estar toda la vida.

Es por esta razón, que los felinos están buscando el arquero que pueda suplir la baja de Guzmán, cuando sea necesaria, y estarían buscando en Cruz Azul, el reemplazo ideal, y así seguir, como en los últimos conquistando títulos en el futbol mexicano, y en el balompié internacional como la Concachampions.

Tigres buscaría fichar a Sebastián Jurado para el Apertura 2023

¿Por qué podría llegar Sebastián Jurado a los Tigres? El portero está en busca de minutos en el futbol mexicano. El guardameta de Cruz Azul ha tenido que ser suplente de Jesús Corona durante varias campañas, y desafortunadamente para él, cuando tuvo la oportunidad, el equipo no funcionaba y después de recibir siete tantos del América, regresó a la banca.

Ahora, con el ‘Tuca’ Ferretti al mando no sabe quien estará en el 11 titular. Se dice que Jesús Corona no será más el primer arquero, y la pelea por puesto está entre Jurado y Andrés Gudiño, mientras que ‘Yesus’ servirá como ejemplo y líder dentro del plantel.

Es por eso que el joven guardamenta buscaría acomodo en otra escudra, y se especula que hay ofertas de los Tigres, además de los Xolos de Tijuana y del FC Juárez, este último con mayor proyeccción, también por el cambio generacional que buscan con Alfredo Talavera.

Tigres renueva un año más a Robert Dante Siboldi

Entre que esto y aquello sucede, los Tigres hicieron oficial la renovación de Robert Dante Siboldi, luego de coronarse en el Apertura 2023. Se dice que el estratega uruguayo está firmado hasta el 2024, lo que equivale a dos campañas, la que arranca el próximo 30 de junio y el Clausura 2024, donde encararán la Concachampions, como uno de sus principales retos.