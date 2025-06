Tigres confirma interés por un Campeón del Mundo, estrella de La Liga

El futbolista argentino, Ángel Correa, ha sido vinculado con un posible fichaje por parte de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Liga BBVA MX . El club regiomontano estaría interesado en incorporar al delantero de 28 años, quien llegaría procedente del Atlético de Madrid de la Liga española.

Te puede interesar: Lo ganó todo con Tigres, fue mundialista y le dirá adiós a la U de Nuevo León

Correa, conocido por su velocidad y habilidad para anotar goles, ha tenido un desempeño destacado en el Atlético de Madrid, aunque su participación ha sido limitada en la última temporada. Su posible llegada a Tigres podría ser un refuerzo importante para el equipo, que busca consolidarse en la Liga BBVA MX y tener una mejor temporada que el recien concluido Clausura 2025 en el que llegaron a semifinales.

“Trabajando mucho no solo yo, todas las áreas del club que nos dedicamos a esta parte, a este proceso. El mercado empieza apenas, entonces todavía los tiempos del fútbol a lo mejor no son como nosotros quisiéramos. Ángel Correa es un hombre que se ha mencionado, pero así como tenemos a Ángel, tenemos a muchos otros. Es un jugador muy interesante, pero también tenemos una lista de varios jugadores. Lo importante es tomar la mejor decisión, no traer por traer, buscar a los jugadores que vengan a cumplir lo que estamos buscando en posiciones muy específicas. Y buscando siempre que vengan para que se puedan quedar mucho tiempo y pensando siempre que los jugadores quieran venir y que sea su prioridad venir a atirar. Eso es bien importante”, mencionó Mauricio Culebro, presidente de Tigres.

Andrés Guardado revela cuál es la ventaja de tener al Vasco Aguirre en la Selección Mexicana

Las opciones en ataque que podría brindar Correa

El interés de Tigres en Correa se debería a su capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque y su experiencia en competiciones internacionales. Sin embargo, su fichaje podría ser un desafío debido a su salario y la competencia con otros clubes interesados en el jugador.

La posible llegada de Ángel Correa a Tigres ha generado gran expectativa entre los aficionados del equipo, que esperan que el jugador pueda aportar su experiencia y habilidad para llevar al equipo a nuevos logros.

Lo que viene para Tigres

Por ahora, los de la U de Nuevo León se presentaron a realizar pruebas físicas y mañana se espera una conferencia de prensa con el director técnico Guido Pizarro.

Te puede interesar: ¿Cuál sería el salario de Aaron Ramsey en la Liga BBVA MX?