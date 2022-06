Tigres despide a Carlos González y le desea suerte

Monterrey, México. El equipo de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León anunció a través de sus redes sociales la salida del delantero paraguayo Carlos González del equipo.

¡Gracias, paraguayo, por tu garra y gritos de gol defendiendo nuestra camiseta!, es el escrito que publicó la escuadra felina en su twitter.

✋🏼👨🏼‍🦲🤚🏼🇵🇾 ¡Gracias, paraguayo, por tu garra y gritos de gol defendiendo nuestra camiseta! pic.twitter.com/XiFnXrQTtO — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) June 25, 2022



La salida de Carlos González era un hecho que solamente faltaba que se hiciera oficial por el equipo dirigido por Miguel ‘Piojo’ Herrera.

El pasado viernes, el atacante paraguayo se había despedido de sus compañeros de equipo y del cuerpo técnico.

“Me voy tranquilo, sé que me espera otro reto muy importante, me voy con la satisfacción de haberlo dejado todo, uno no se guardó nunca nada y estoy feliz por lo que me va a pasar”, apuntó en el Estadio Universitario los medios informativos que se encontraban.

“Me voy con una satisfacción muy grande, hice historia en este club, quizá no salí campeón, pero he logrado cosas que otros equipos no han conseguido”, adjuntó el exjugador de Pumas.

“Me voy a Toluca. Me presenté para despedirme de todos, queda obviamente firmar, acá se hizo lo del finiquito, ya me desligué de Tigres”, finalizó el paraguayo.

Se espera que en las próximas horas sea anunciado oficialmente la llegada de Carlos González a las filas de los Diablos Rojos dirigidos por Ignacio Ambriz.



Las cuatro posibles bajas de Tigres

El equipo de Tigres, sin contar la salida del delantero paraguayo Carlos González, sumaría cuatro bajas para el próximo torneo Apertura 2022.

Uno de ellos sería Luis Quiñones por problemas extracancha que tuvo con la directiva. El colombiano, al parecer, tuvo algunas cuestiones económicas.

Otro sería Jesús Dueñas. El veterano jugador podría pasar a formar parte de las filas del FC Juárez de Hernán Cristante.

De igual manera Yefferson Soteldo, el jugador que deslumbró en algunos partidos por Tigres, podría abandonar la Liga BBVA MX. El venezolano podría tener su futuro en Brasil.

Finalmente Diego Reyes. El defensa mexicano podría dar el salto a Europa, una vez más, pues parece ser que le están buscando acomodo en algún equipo del Viejo Continente. Distintos medios señalan que el Getafe sería su destino pero hasta ahora, no se ha concretado nada.