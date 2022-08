En Tigres minimizan ser el equipo con más expulsiones de la Liga MX

Las tarjetas llueven en los Tigres, pero ellos no dan credibilidad de ser el equipo con más expulsiones de toda la LIGA BBVA MX luego de ocho jornadas disputadas en este Apertura 2022.

En esta ocasión fue el brasileño Rafael Carioca quien se fue temprano a los vestidores por una doble amarilla al minuto 60 en este duelo realizado en el Estadio Universitario. Por fortuna no fue factor para impedir que los “Felinos” registraran su sexta victoria del certamen.

El problema es que el conjunto de la UANL ya acumula seis futbolistas expulsados en lo que va del torneo y tienen cuatro partidos en fila acabando con al menos un hombre menos en el campo. Algo que tiene muy molesto al técnico Miguel Herrera, pero con el arbitraje.

“Me quedo tranquilo con el triunfo, después cuando vas a ver las jugadas y observas cómo te echan a los jugadores, de repente ya no das das credibilidad a las cosas, pero bueno, por más que lo hablamos, lo decimos antes de empezar el juego y entre semana, pero bueno…”, comentó el estratega en la conferencia de prensa posterior al juego.

Ahora verán como Carioca se pierde el Clásico Regio de este fin de semana, cuando visiten a los Rayados de Monterrey en duelo de la Jornada 10.

El técnico de Tigres culpa al arbitraje de la Liga MX

A pesar de que el “Piojo” Herrera señala que no son justas estas expulsiones, los Tigres no han podido controlar esta situación que arrastran con 13 rojas en los últimos 17 partidos disputados.

“En las dos jugadas me parece que ni falta hay, en las dos pelotas el brazo de Rafa no supera el nivel de poder golpear a un rival, más allá de que Fernando Gorriarán está chiquito como yo, Rafa va con el brazo a un costado, no va con intención de pegar, va con el cuerpo a ganar la posición”, añadió el técnico.

Finalmente el entrenador no descarta que su directiva pueda apelar esta sanción, pero sabe que será complicado que se aplique al tratarse de una doble amarilla.